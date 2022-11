Vémola sa stále k nevere nepriznáva: Prezradiť by ho malo toto VIDEO!

Karlos Vémola mal byť neverný svojej manželke Lele Ceterovej zas a znovu. Zo svojich chýb sa zrejme športovec nepoučil a milujúcu manželku, ktorá mu porodila dve deti, podviedol s mladou pornoherečkou Rikou Fane. Ako je už známe, pod umeleckým menom sa skrýva iba 18-ročná nádejná speváčka zo SuperStar.

Tá po nátlaku médií vyšla s pravdou von a všetko do poslednej bodky priznala. Pre českú redakciu natočila vyjadrenie a úzko s nimi spolupracovala ohľadne tejto kauzy. Či sa chcela zviditeľniť na jeho mene, je otázne, ale jedno je isté, podarilo sa jej to zcela jasno. Ruch okolo českých hviezdičiek neutíchol ani po viac ako dvoch týždňoch a na povrch sa dostávajú nové dôkazy.

Po tom, čo samotná pornoherečka zverejnila ich celú štipľavú konverzáciu na Instagrame, sa na inú sociálnu sieť dostalo video, ktoré by malo usvedčit Vémolu z nevery. Na TikTok, známy predovšetkým mladším generáciam, pridal neznámy užívateľ video, na ktorom by podľa všetkého mala byť mladá Rika so športovcom. Síce to potvrdila samotná Rika pre českú redakciu eXtra.cz, ale pod videom, ktoré videlo skoro 500-tisíc ľudí sa hromadia komentáre, že nejde o Vémolu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tiktok

Aj keď sa Karlos snaži naprávať svoje chyby hlavne cez sociálne siete, vyzerá to tak, že márne a Lela si po tom všetkom uvedomuje, čo je jej manžel zač. Dala to najavo vetou, ktorú pred časom zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „Samozrejme ma táto kauza zasiahla, nemám klapky na očiach a nie som naivná blbka, ale to, že nedávam uplakané a hysterické videá/komentáre, je preto, že sa snažím byť silná kvôli mojim deťom a rodine,“ znel jej silný odkaz pre fanúšikov.