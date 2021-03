Nerešpektovali pravidlá, nabonzovala ich! Dominika Stará teraz zažíva PEKLO: Vyhrážky a ničenie majetku!

Dominka Stará takýto výsledok svojho konania nečakala.

Zdroj: Instagram DŠ

ŠAMORÍN - Dodržiavať pravidlá sa má, no zdá sa, že upozorniť na priestupky sa občas nevypláca. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť exsuperstaristka Dominika Stará (27). Nabonzovala totiž športovcov, ktorí nedodržiavali nariadenia vlády a pravidelne chodili do hokejovej haly. A teraz zažíva peklo. Chodia jej vyhrážky a našla si zničený majetok!