Slovenská speváčka v koncoch s nervami: Suseda im robí peklo zo života... Nepomohla ani polícia!

BRATISLAVA - Vyzeralo to tak, že speváčka Dominika Stará posledné mesiace prežíva najkrajšie obdobie svojho života. Po obrovskom sklamaní konečne našla toho pravého, čo potvrdil aj fakt, že dvojica sa zasnúbila a aktuálne už finišujú so svadobnými prípravami. Zaľúbenci si dokonca zaobstarali aj spoločný byt. Lenže práve nové hniezdočko im momentálne robí vrásky na čele.

V byte zatiaľ Dominika nebýva. Aktuálne tam žije iba jej snúbenec. Keďže speváčka je silno veriaca, presťahovať sa tam plánuje až po svadbe, ktorá sa bude konať budúci rok. Bytík si však s láskou zariadila a z každého nového detailu sa verejne tešila aj na svojom Instagrame. Ibaže to ešte nevedela, aké problémy onedlho nastanú.

Snúbenec nežnej umelkyne totiž nemôže byt naplno využívať. Dôvodom je neprispôsobivá suseda, ktorá si vraj vo svojom byte robí také hlučné žúrky, že speváčkin milý musí namiesto spálne spávať v obývačke.

Talentovaná blondínka je už z celej situácie absolútne zúfalá a o probléme prehovorila na sociálnej sieti, kde si pýtala rady, ako vec riešiť. „Moja budúca susedočka si robí pravidelne v 2-týždňových intervaloch žúrky, resp. hudba ide do 3 – 4 rána tak nahlas, že snúbenec musí spať vo vlastnom byte v obývačke, lebo v spálni sa spať nedá,” začala nahnevaná Dominika.

Dominika Stará má problém s neprispôsobivou susedou. Zdroj: Instagram D.S.

Na mieste už boli dokonca aj muži zákona, no rušenie nočného pokoja sa stále opakuje. „Polícia tam bola už dvakrát, hudbu stíšila na hodinu a potom išla ďalej a ešte hlasnejšie. Podľa môjho názoru nie je normálne, aby bolo basy počuť až na 1. poschodie ku kamoške, keď táto slečna býva na štvrtom. Toto je už tretíkrát, čo to v priebehu dvoch mesiacov riešime. Nemáme byt za 130-tisíc na to, aby sme v ňom spali v obývačke, lebo nejaká slečna je hlučná a potrebuje mať vypeckovanú hudbu do štvrtej rána,” rozčúlila sa bežne nekonfliktná Dominika.

Dominika má momentálne plné ruky práce s prípravou svadby, namiesto toho však musí riešiť nepríjemné problémy s bývaním. Zdroj: Instagram DŠ

S podobnou situáciou malo evidentne problém už aj viacero jej fanúšikov, keďže jej prišlo množstvo odpovedí. A speváčka sa rozhodla začať konať, a to nekompromisne. „Byť utláčaný vo vlastnom byte je nemysliteľné. Dám na vašu radu a budem to riešiť právnymi krokmi. Keďže ani snaha o dohodu, ani pekné slovo a dokonca ani polícia nepomohli,” uzatvorila Dominika, ktorá snáď konečne nájde pokoj.