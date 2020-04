Vyliečený Tom Hanks chce zachrániť svet: Má protilátky proti COVID-19... Svoju krv daroval vedcom!

KORONAVÍRUS Herec Tom Hanks s manželkou sú v karanténe: Pozitívne testy!

Tom Hanks má už dnes oprávnene úsmev na tvári. Ešte nedávno sa totiž pasoval so zákerným koronavírusom, no napokon sa mu spolu s manželkou podarilo nad ním zvíťaziť. Osud zvyšku sveta mu však nie je ľahostajný a chcel by v boji so zákernou chorobou pomôcť.

Zistilo sa totiž, že herec má v tele potrebné protilátky, preto sa rozhodol so svojou krvou sa podeliť. Daroval ju na výskum vedcom z kalifornskej univerzity, kde sa pokúšajú vyvinúť potrebnú vakcínu. Zábermi z darcovského strediska sa pochválil na sociálnej sieti Instagram.

„Tu je plastové vrecko plné plazmy, ktorú mi odobrali minulý týždeň. To je ale množstvo! Po nútenom papierovaní je to rovnako jednoduché, ako si na chvíľu zdriemnuť,“ uviedol herec, ktorý sa spolu so svojou manželkou nakazil pri natáčaní filmu v Austrálii.