Slávny herec šokoval zmenou imidžu: Je z toho poriadne nešťastný!

SYDNEY - Pohľad do zrkadla ho neteší! Herecká profesia so sebou nesie rôzne nástrahy. Umelci sa neraz musia popasovať s nahotou, posteľnými scénami, či výraznými zmenami zovňajšku. Nový imidž aktuálne má aj obľúbeny Tom Hanks (64). Nie je z neho však vôbec nadšený...

Tom Hanks je obľúbený a talentovaný herec, ktorý je pred kamerami stále dosť aktívny. Na rok 2021 má naplánovanú premiéru aj životopisný film Untitled Elvis Presley Project. V ňom stvárňuje Elvisovho manažéra Toma Parkera. Ten bol plešatý. A tak museli tvorcovia zmeniť aj Hanksov účes.

Oholenú hlavu ukázal na pár sekúnd počas online rozhovoru v šou The Graham Norton Show. V istej chvíli si z hlavy zložil šiltovku a zaskočil nielen moderátora, ale i divákov. „Vidíte to? Pozrite sa na to! Asi som teraz vystrašil nejaké deti. Ospravedlňujem sa,” poznamenal slávny herec. Tiež priznal, že z tohto imidžu nie je vôbec nadšený. Nuž, my sa nečudujeme...

Takto momentálne vyzerá hviezdny Tom Hanks. Zdroj: The Graham Norton Show