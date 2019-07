BRATISLAVA - Je to už pár dní, čo do slovenských kín vstúpil remake legendárneho Levieho kráľa. Vo svete sa teší obrovskej popularite, v našich krajinách je hodnotený na slušných 81% na ČSFD. Napriek tomu s novinkou nie je asi všetko s kostolným poriadkom. Špeciálne so slovenským dabingom, na čo upozornila dvojica Strapo a Jakub Króner, ktorí pod obnoveným kanálom Lokal TV zverejnili, ako by to podľa nich malo vyzerať.