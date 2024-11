Anjelský hlas umlčala rakovina: V 29. rokoch si všimla prvý príznak, pochovali ju pred oslavou 33. narodenín

(Zdroj: RTVS/Radosť zo života)

BRATISLAVA – Osud jej nedoprial dlhú kariéru, no aj tak je jej talent nezabudnuteľný! Eva Kostolányiová odišla do umeleckého neba príliš skoro.

Eva Kostolányiová sa narodila 2. novembra 1942 v Trnave. Vyrastala v skromných pomeroch so siedmimi súrodencami, rodičia pracovali ako robotníci v trnavskom cukrovare. Po skončení základnej školy sa zamestnala v mäsokombináte, no popri práci súkromne navštevovala hodiny spevu. Od malička však mala blízko k hudbe i tancu. Už ako pätnásťročná účinkovala v Slovenskom ľudovom umeleckom kolektíve (SĽUK) a od roku 1960 vo Vojenskom umeleckom súbore. Tam sa zoznámila so svojím manželom, Jánom Kostolányim, s ktorým sa zosobášili v roku 1965. Po siedmich rokoch manželstva sa rozviedli, ale Eva si ponechala jeho priezvisko.

Najskôr vystupovala s kapelou Ľuba Beláka, potom účinkovala ako speváčka v orchestri Braňa Hronca, s ktorým absolvovala vystúpenia doma aj v zahraničí. Od roku 1972 spievala s vlastnou skupinou HEJ. Vedúcim skupiny bol Evin druhý partner a snúbenec Andrej Šebo - hudobník a hráč na trombóne. K najväčším hitom Evy Kostolányiovej patria piesne Bábika, Poď so mnou, Až bude pokosená tráva, Keď si sám, Dobré ráno, želám, Slepá láska, Neplač viac, Kade chodieva láska či duetá Smoliar a Haló tam s Michalom Dočolomanským, ktorý ju považoval za najlepšiu speváčku tých čias.

Keď si Eva našla hrčky v prsníku, mala len 29 rokov, no nepoddala sa depresii ani zúfalstvu. Lekári jej vyoperovali nádor a neskôr jej museli vziať aj prsník. Eva však naďalej spievala a tancovala, dostala dokonca rolu v muzikáli. Jej pohybový a herecký talent sa naplno prejavil v závere roku 1972 v televíznej úprave operety Mam'zelle Nitouche. V roku 1973 získala striebornú Bratislavskú lýru za duet s Karolom Duchoňom Chvála humoru. V tom istom roku naspievala slovenskú verziu titulnej piesne do rovnomenného amerického kultového filmu „Pánu učiteľovi z lásky“.

Po hormonálnej liečbe jej zhrubol hlas a musela si ostrihať svoje dlhé vlasy, ona sa však nevzdávala a považovala to iba za zmenu imidžu a repertoáru. Neskôr však pochopila, že má dni zrátané. Eva Kostolányiová zomrela 3. októbra 1975, len mesiac pred svojimi 33. narodeninami. Patrila k najpopulárnejším interpretkám slovenskej populárnej hudby, v roku 2015 bola po nej v rodnej Trnave pomenovaná Ulica Evy Kostolányiovej.