Sláva a pád skvelého slovenského herca: Alkohol a žiarlivosť mu zničili život

BRATISLAVA - Mal sa stať remeselníkom alebo mlynárskym pomocníkom. Dostal však do vienka príjemný hlas, s ktorým uspel na konkurze do rozhlasovej skupiny a o jeho kariére bolo rozhodnuté. Stal sa z neho slovenský Gérard Philippe.

Ivan Mistrík sa narodil 15. októbra 1935 v Bratislave, detstvo však strávil v Tŕní pri Zvolene, kam jeho otec presťahoval rodinu, aby ju ochránil pred vojnou. Vidiecky život uchvátil Ivana natoľko, že sa chcel venovať práci mlynárskeho pomocníka. Keď sa však zúčastnil na konkurze do Slovenského rozhlasu na chlapčenské hlasy, všetko sa zmenilo. Od roku 1946 vystupoval v Rozhlasovej hereckej družine, kde vytvoril desiatky chlapčenských postáv. Vždy však trpel pre rečovú chybu, nevyslovoval čisto "s". Možno práve to mu dodávalo chlapčenský šarm. Jeho kolega Michal Dočolomanský, herec a výborný imitátor rád rozprával vtip, ako šiel vášnivý poľovník Ivan Mistrík na kačice, vystrelil, ale kačka letela ďalej a on vyhlásil: "Len fi leť, ty fproftá, aj f preftreleným frdcom!"

„Mal súmernú postavu, charakteristickú chôdzu, krásne ruky a najviac si ho pamätám z Polnočnej omše, v ktorej sme spolu hrali. Tam mal oči plné sĺz a utrpenia. Röntgenové oči. Bol to krásny muž,” spomína na kolegu prvá dáma slovenského herectva Milka Vášáryová. Mistrík mal množstvo ctiteliek a bol neodškriepiteľne vynikajúci herec, ani to však neposilnilo jeho sebavedomie natoľko, aby o sebe stále nepochyboval. Na plátne zažiaril ako veľmi mladý vo vojnovom filme Vyšší princíp a vo všetkých ostatných snímkach ako Mŕtvi nespievajú, Medená veža, Vivat Beňovský, Kapitán Dabač alebo Orlie pierko, ale i na divadelných doskách ako knieža Myškin v inscenácii Idiot, Don Juan alebo Marco Polo v O´Neillovej hre Miliónový Marco bol presvedčivý a dojímavý skvelým hereckým prejavom. Málokto preto tušil, akým problémom čelil v súkromnom živote.

S prvou manželkou Helenou Kollátovou mal dvoch synov, Ivana († 54) a Michala (60) a žili spolu relatívne šťastne. Helena († 44) však zomrela v roku 1977 na dovolenke v Juhoslávii po náhlej mozgovej príhode. Ivan bol bezradný, žiaľ riešil alkoholom. Čoskoro nato sa zoznámil so speváčkou Marikou Klesniakovou, keď hľadal pre svojich synov učiteľku angličtiny. Bola od neho o sedemnásť rokov mladšia, veľmi pekná a príťažlivá. Vzali sa a mali spolu syna Janka (45), ale Mistrík na manželku nesmierne žiarlil. Okrem toho, že bol silný fajčiar, pomáhal si k sebavedomiu aj alkoholom, nevidel teda mnohé problémy reálne ako riešiteľné. Klesniaková neskôr tvrdila, že keď pil, bil ju, Mistríkov syn Michal však toto obvinenie rozhodne poprel. Hercovo pitie sa dostalo do takého štádia, že si musel vypiť aj pred divadelným predstavením, aby dokázal hrať. Jeho kolegovia tušili, že s ním nie je dobre, ale nikto nevedel, ako mu pomôcť.

Tragédia sa odohrala 8. júna 1982. Mistrík bol v ten deň s malým synom na chvíľu v divadelnom klube a jeho priateľom sa zdalo, že je v poriadku. No popoludní o piatej hercovi Ivanovi Palúchovi († 75) niekto búchal na dvere. Bola to Mistríkova žena Marika a v šoku hovorila, že Ivan sa asi zastrelil. Poľovnícke pušky mal pre bezpečnosť detí uložené u kolegu Štefana Kvietika (90) a deň pred tragédiou si jednu vypýtal, že pôjde na srnca. Priateľ Ivan Palúch ho našiel v obývačke jeho bytu: "Ležal na váľande, medzi kolenami mal pušku a pol hlavy preč."

Už ako 40-ročný bol zaslúžilým umelcom a držiteľom Ceny Andreja Bagara. Zomrel v čase svojej najväčšej hereckej slávy. Pri pitve sa zistilo, že mal v krvi 3,5 promile. "Nahraditeľný je každý, ale Ivan Mistrík - neviem si predstaviť, kým a čím," povedal o ňom priateľ a kolega Juraj Slezáček († 73). Syn Michal Mistrík tvrdí, že otca zabila nešťastná láska. Ak sa osobné nešťastie kombinuje s alkoholom, niet sa čomu čudovať, že človek nenájde iné východisko. Tragické je, že tento scenár sa opakoval aj v prípade Mistríkovho syna Ivana, ktorý si po celý život vyčítal, že otcove narážky na smrť nebral vážne. Ivan tiež bojoval s démonmi a dobrovoľne si vzal život. Jeho slávny otec, skvelý herec Ivan Mistrík by dnes oslavoval 89 rokov.