Prihlásila sa ďalšia obeť! Na zábave ju zdrogovali: Na druhý deň sa nedokázala ani pohnúť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/John M Lund Photography Inc)

Viktória z Košíc sa na sociálnej sieti podelila so svojou desivou skúsenosťou. Mladé dievča sa vybralo do miestneho klubu, kde ju podľa jej slov zdrogovali. "V nemenovanom podniku v Košiciach ma zdrogovali. Nevedela som sama chodiť, nevedela som rozprávať. Potom, ako ma kamarátka doniesla domov do postele, tak ma neskôr na to našla mama v bezvedomí. Nevedela ma prebrať aj napriek tomu, že so mnou triasla, dala mi facku. Až po niekoľkonásobnom pokuse som sa prebrala. Nevedela som ani prejsť sama do sprchy," začala svoje rozprávanie mladá žena.

Predpokladá, že sa mohlo jednať o drogu, ktorá sa volá GHB. "Vo veľkom množstve a v kombinácii s alkohol spôsobuje presne takéto stavy, ako ste mohli vidieť na videu. Používajú ju ľudia na znásilnenie dievčat, ale aj chlapcov, aby sa obete nemohli brániť ani rozprávať," dodala Viktória. Na polícii však tento skutok nenahlásila, pretože keď išla do nemocnice, v krvi jej nič nezistili.

"Na polícii som to nehlásila preto, pretože hneď po incidente, ráno keď som sa zobudila, prvé čo, chcela som sa dať dokopy. Chcela som sa vyspať z toho a zabudnúť na to. Keď som po približne 20-tich hodinách bola schopná vstať z postele a ísť do nemocnice na toxikológiu, tak som zistila, že na látku GHB sa toxikológia nerobí a všetky ostatné mi vyšli negatívne. Okrem toho látka GHB strašne rýchlo v tele metabolizuje, čo znamená, že je veľmi ťažko vystopovateľná," dodala mladá žena.

Ozvala sa ďalšia obeť

Po medializovaní tohto príspevku sa ozvalo ďalšie dievča. Tú mali takisto len prednedávnom zdrogovať. " Mala som dvakrát pohár tvrdého a jeden pohár vína. Nikdy som drogy nemala a nechápem ako to človek môže brať. Keď si spomeniem na to, ako som sa cítila," opísala svoj zážitok Aďka.

Nerozumie tomu, prečo sa jej to vlastne stalo a čo z toho tí ľudia majú, keď niekomu niečo hodia do drinku. Aďka podľa jej slov zažívala desivé stavy. Takmer nepije a preto si je istá, že z alkoholu to nemohlo byť. "Pijem minimum (aj keď to niekedy bolo inak) a akurát, čo sa mi potvrdilo, netreba piť vôbec !!! Dala som si len preto, aby som si pripila na kamarátkine narodeniny! Ráno som mala povinnosti a vďaka tomuto nechutnému činu som nebola schopná ničoho!," dodalo rozhorčené dievča, ktoré sa rozhodlo varovať aj ostatných.

(Zdroj: Topky)