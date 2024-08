Soňa Norisová: Od Polície Modrava po Fragile! Všestranná umelkyňa v akcii

(Zdroj: Vlado Anjel)

Hrá vo viacerých divadlách, v televízii a popritom spieva v známej skupine Fragile. Má aj rodinu, partnera Andreja a syna Michaela. Ako to zvláda? "Všetky moje povinnosti mi dodávajú energiu," vysvetľuje šarmantná tmavovláska. "Podobný kolotoč má predsa každý z nás. Dá sa to zvládnuť." Pred niečo vyše mesiacom pochovala milovaného otca. Je hviezdou českého krimiseriálu Polícia Modrava a zatiaľ čo ona bola donedávna pre prácu skoro stále v Česku, jej muž Adrian Rajter (57) so synom Michaelom (18) viedli domácnosť na Slovensku. „V minulosti prichádzali ponuky na nakrúcanie skôr z Čiech. Nakrúcala som film Americké listy, kde hrám Jozefínu Kounicovú, tajnú lásku Antonína Dvořáka. Nakrúcala som aj na Šumave seriál pre televíziu Nova. Na Slovensku sa po dlhšej dobe môžem venovať divadlu, čomu sa veľmi teším a okrem toho veľa koncertujeme so skupinou Fragile,“ vysvetľuje Soňa. Čeština jej ide naozaj dobre. Kolegovia, ktorí ju nepoznali, ani netušili, že je pôvodom Slovenka.





Soňa Norisová (Zdroj: radiotv.cz)

Štvrtú sériu obľúbeného seriálu Policie Modrava nakrúcala po odznievaní kovidu v našich krajinách. Jej syn mal na začiartku prvej série dva a pol roka, dnes je to dospelý mládenec. Stále sa však teší na prázdniny na Šumave, kde s mamou strávil každý rok niekoľko mesiacov. „Je to srdcová záležitosť, táto skupinka hercov, ľudí zo štábu, ktorí sú tu už od pilotného dielu z roku 2008," priznáva Soňa. Nakrúcanie v Česku je však už minulosť. Najnovšie zažiarila vo filme Miki, ktorý práve beží v kinách, teraz sa teší na ďalšie koncerty po celom Slovensku s fenomálnou a capella skupinou. Popritom oslávi narodeniny.

(Zdroj: TV Markíza)

Herečka sa narodila 27. augusta 1973 v Malackách. Jej otec bol lekár a matka učiteľka. Je staršou sestrou Zuzany Norisovej. Už počas základnej školy ju veľmi bavil dramatický krúžok, ktorý navštevovala a preto sa rozhodla študovať na konzervatóriu. Po prvý raz ju mohli diváci vidieť v hre Materské znamienko, ktorú režíroval Juraj Nvota. Herečka v roku 1997 hosťovala v Slovenskom národnom divadle, kde sa predstavila v inscenácii Malá nočná hudba. V bratislavskom divadle Astorka účinkovala v hre Žltá ľalia a v Divadle Nová scéna v detektívke s pesničkami Osem žien, ktoré režíroval Roman Polák. Zahrala si Roxanu v muzikáli Cyrano z predmestia, ktorý režíroval nebohý Marián Varga a Pavol Hammel a naštudovala si aj hlavné roly v muzikáloch Cigáni idú do neba, Vlasy či Limonádový Joe. Na Letných shakespearovských slávnostiach v Bratislave v roku 2006 a v Prahe v roku 2007 sa predstavila v roli Rosalindy v komédii Ako sa vám páči. Popri herectve sa venuje aj dabingu.