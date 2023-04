Tohto herca nám "ukradli" Česi: V starobe na neho zabudli... Stojí to za prd!

PRAHA - Vedeli ste, že herec Otto Lackovič bol Slovák z Hlohovca? Do svojho divadla si ho však vybral samotný Jan Werich, a tak jeho kroky smerovali k bratom Čechom do Prahy. Na staré kolená sa však posťažoval, že ponuky už neprichádzajú...

Otto Lackovič sa narodil 5. apríla 1927 priamo počas veľkonočných sviatkov. Ako šesťročný stratil otca a vyrastal iba s mamou a bratom.

Ako 17-ročný sa zapojil do Slovenského národného povstania a v bojoch bol zranený. Ako celoživotná pamiatka na toto obdobie mu zostala jazva na pleci.

Jeho herecká kariéra začala v ochotníckom súbore, pokračovala v balete a opere, až nakoniec zakotvil pri činohre. Pôsobil vo viacerých slovenských divadlách, no v polovici 50. rokoch si ho do svojho Divadla ABC vybral Jan Werich, a tak odštartovala jeho česká kariéra.

Galéria fotiek (3) Otto Lackovič a Dušan Klein

Zdroj: ČS státní film

Od 50. rokov stával už aj pred kamerami, účinkoval v snímkach Kozie mlieko, Rodná zem, Můj přítel Fabián, Strieborný vietor, Jan Žižka, Dobrý voják Švejk, Marketa Lazarová, Zabil jsem Einsteina, pánové..., Vražda v hotelu Excelsior, Parta hic, Nevera po slovensky, Fešák Hubert, Bumerang.

Zahral si aj v mnohých seriáloch, napríklad V tieni vlkov, Chalupári, Dnes v jednom domě, Štúrovci, Dobrodružství kriminalistiky, Nemocnice na kraji města po 20 letech, Ranč U zelené sedmy.

Hoci bol kedysi obsadzovaným hercom, no ako 76-ročný sa posťažoval, že už má práce naozaj málo. „Stojí to za prd. Toto už nie je žiadna perspektíva. Mám už len jedno predstavenie, mával som dabing, dnes nemám nič,” povedal pre Blesk Lackovič, ktorý bol za dabing kedysi dokonca aj ocenený. „Tí mladí si o mne môžu myslieť – on je už starý, nemôže si spomenúť na text, on by len zdržoval. lenže herectvo sa nezabúda. Pokiaľ herec chodí, počuje a vidí, môže hrať do deväťdesiatky. Lenže nikto ma neoslovil,” dodal.

Bohužiaľ, spomínanej deväťdesiatky sa Lackovič ani nedožil. Zomrel dva mesiace pred 81. narodeninami po tom, čo 10 rokov bojoval s rakovinou pľúc.