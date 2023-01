Nečakaná a náhla smrť: Spevák Senzusu vykrvácal pár dní po koncerte!

Dušan Hergott sa narodil 29. októbra 1959 vo Svätom Jure. Učil sa za čašníka, neskôr sa prihlásil na elektrotechnickú priemyslovku. Podľa producenta Daniela Mikletiča nebol vyštudovaným spevákom či muzikantom, všetko, čo vedel, sa naučil ako samorast.

Hral v rôznych kapelách, dokonca ako barový muzikant dlhé roky v zahraničí, aby nakoniec takmer tri desaťročia pôsobil v skupine Senzus. So skupinou nahral vyše 30 albumov a štyri vlastné CD.

O ich popularite svedčí vlastná relácia na televíznych obrazovkách a viaceré ocenenia. „Aj keď sme boli známi a ľudia nás poznali, predsa len televízia je fenomén, ktorý dokáže doslova zázraky, a nám sa prihodil v tom, že sme sa v Zlatom slávikovi umiestnili hneď na druhom mieste za skupinou Elán,“ zaspomínal si pre netky.sk minulý rok kapelník Pavol Peschl. „Dodnes vidím spevákov a muzikantov, ktorí sedeli v prvom rade. Keď sme preberali ocenenie, chytali sa za hlavu, že toto snáď ani nie je možné. Sme za tieto momenty našim divákom nesmierne vďační,“ dodal.

Počas pôsobenia v zahraničí si Dušan Hergott našiel manželku v Nórsku a narodila sa mu dcéra Kristína. Vzťah však nevydržal a spevák začal žiť so Slovenkou Soňou. S tou mal dcéru Sáru, ktorá prišla o otca už ako malé dievčatko.

Dušan totiž odmietal lekárov. Kedysi mal problémy s pečeňou a potom sa už k doktorom bál chodiť, prezradil kedysi pre Život jeho brat Vladimír. A tak nikto netušil, že je vážne chorý, zrejme ani on sám. Jeho smrť bola pre všetkých šokom.

Dušan Hergott zomrel 16. januára 2006. „My sme 10. januára hrali, potom mi Dušan zatelefonoval, že sa necíti dobre. Prišla tá situácia, keď sa spustilo v jeho tele niečo, čo tam driemalo, a dovnútra vykrvácal. A to bolo to nečakané, že ešte v ten deň vlastne ho ešte moje vnúča stretlo v Pezinku, ako si nesie džúsy v náručí... Keď som tam potom prišiel, keď mi Soňa volala, čo sa udialo, tie džúsy tam boli rozostavané. Preto to bolo také nečakané, že taká rýchla smrť,” povedal pre Netky Pavol Peschl.

Pitva ukázala, že spevák vykrvácal z pažerákových žíl. Pochovaný je vo Svätom Jure, kde sa aj narodil.