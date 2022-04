Českému hercovi zomrela jeho láska: Pokus o samovraždu v zahraničí!

PRAHA - Zahorel láskou k o 10 rokov mladšej! Bohužiaľ, lásku herca Josefa Dvořáka zrazilo auto. A on sa z toho nevedel spamätať - chcel si vziať život.

Český herec Josef Dvořák sa narodil 25. apríla 1942 v českej Horní Cerekvi. Pochádza zo živnostenskej rodiny, vyučil sa za automechanika v Kadani.

Začínal ako humorista-samorast v miestnom ochotníckom divadle. Svoj komediálny talent uplatnil v rokoch 1965 – 1970 v Kladivadle v Ústí nad Labem. "Prvého vodníka som hral niekedy v roku 1975 v Kladivadle v hre Lucerna. Keď som prišiel do divadla Semafor, tiež som získal túto rolu v hre Kytice. Na premiéru prišli aj ľudia z televízie a tým spečatili môj osud vodníka," uviedol v jednom z publikovaných rozhovorov Dvořák, ktorý dnes nevie spočítať, koľko vodníkov dohromady stvárnil v divadle či televízii. Stvárnil ho aj v seriáli Arabela.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ČT

Súčasťou Divadla Semafor sa stal v rokoch 1972 – 1990, hral po boku Jiřího Suchého a Jitky Molavcovej, s ktorými vytvoril trio Kašpar, Baltazar a Melicharová. Po rokoch sa sústredil na samostatnú hereckú skupinu, ktorá sa neskôr stala základom pre založenie Divadelnej spoločnosti Josefa Dvořáka (1990). Z jej divadelných hier stojí za zmienku S Pydlou v zádech, Lucerna aneb Boj o lípu, alebo Čochtan vypravuje.

Prvú väčšiu filmovú úlohu dostal v snímke Jáchyme, hoď ho do stroje (1974), kde vytvoril postavu automechanika Béďu Hudečka. V začiatkoch 70. rokov 20. storočia po príchode do Prahy začalo jeho pôsobenie v televízii. U diváckeho publika zarezonoval v roztomilej snímke Traja chrobáci. Nápad a jadro libreta vzniklo v roku 1975 v Dánsku, kde autori pracovali ako mímovia v kodanskom pouličnom divadle. V snímke sa objavili vynikajúce herecké výkony komikov Josefa Dvořáka, Bolka Polívku a Ota Jiráka ako troch chrobákov v "makrosvete" bežnej domácnosti. Herci sa morili s naozajstným štvormetrovým teplomerom, päťmetrovou zápalkou a dva metre vysokým hrnčekom na čaj. Boj s kukučkou bol naozajstný a Otov pobyt v chladnúcom čaji v hostivarských ateliéroch bol zdraviu nebezpečný.

Galéria fotiek (5) Josef Dvořák a Bolek Polívka

Zdroj: RTVS

Dramatické úlohy mu priniesli 90. roky 20. storočia. Zahral si postavu Vildy Semeráda v televíznom filme Hřbitov pro cizince (1991) alebo tragikomickú úlohu nadporučíka Mazurka vo filme Černí baroni (1992). Herec sporadicky pôsobí aj v dabingu.

Jeho umelecký profil dopĺňa tiež niekoľko spomienkových kníh (Šmátraní v paměti, 1996; Vzpomínání, 2006; Netahej čerta za vousy, 2008). Morálny profil herca poškodilo zverejnenie jeho spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou v čase Dvořákovho pôsobenia v Divadle Semafor, ktoré vyšlo najavo v roku 2007. Mnoho Dvořákových kolegov je však presvedčených, že ide o nepravdivé informácie. "Dvořák je nesmierne čestný človek," zastal sa hereckého kolegu Jiří Krampol, ktorý v divadle vystupoval v skupine Miloslava Šimka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: ČT

Josef Dvořák je štvrtýkrát ženatý a má tri dcéry. Prvý raz sa ženil v roku 1968, manželstvo s Arnoštkou vydržalo iba dva roky. Potom si vzal Zuzanu, ale ako 28-ročný sa počas manželstva zamiloval do študentky Aleny, ktorá mala necelých 18 rokov.

Rozviedol sa, no presne v deň, keď Alena dovŕšila 18 rokov, zrazilo ju auto. Po nehode bola niekoľko dní v kóme, lekárom sa ju nepodarilo zachrániť. Po jej smrti upadol herec do depresií a siahol po alkohole. Na zájazde na Kube sa rozhodol plávať v oceáne tak ďaleko, aby to neprežil. Kolegovia si však všimli jeho neprítomnosť a včas sa mu vydali na pomoc.

Neskôr sa znovu oženil so svojou druhou ženou Zuzanou, no ani tento pokus nevyšiel. V 80. rokoch spoznal produkčnú Jarmilu, s ktorou je dodnes. Práve s ňou má tri dcéry, štvrtú vyženil.