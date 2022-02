Tejto herečke patrila úplne prvá hviezda na chodníku slávy: Rozviedol sa kvôli nej známy sexsymbol!

Galéria fotiek (3) Joanne Woodward

Zdroj: Paramount Pictures

HOLYWOOD - Vydržalo im to 50 rokov, až do jeho smrti... No aby sa mohol Paul Newman oženiť s Joanne Woodward, musel sa najprv rozviesť. Vzali sa v roku 1958 a o dva roky neskôr práve jeho manželke pripadla absolútne prvá hviezda na hollywoodskom chodníku slávy.