Takto si ho pamätáte? John Bon Jovi s obrovským három: Fakt mu vlasy zhoreli na grilovačke?!

NEW JERSEY - John Bon Jovi a ostatní členovia jeho kapely boli v 80. rokoch povestní svojimi hrivami. Potom zrazu v roku 1992 spevák z jedného dňa na druhý zmenil imidž. Pamätníkom sa určite dostala vtedy do uší klebeta, že mu začali horieť vlasy, keď sa ocitol blízko grilu.

John Bon Jovi sa narodil 2. marca 1962. V americkom Perth Amboy v štáte New Jersey ho zapísali do matriky pod menom John Francis Bongiovi junior. Ako vyšlo najavo pomerne nedávno, hudobník má aj slovenské korene. „Ahoj, Slovensko, technicky som zo štvrtiny Slovák. Moja babička a jej predkovia sú Slováci, takže som aj ja Slovákom,“ prezradil v roku 2017 na kameru Slovákovi Jozefovi Boďovi, ktorý žije v New Yorku.

Mal šestnásť, keď sa v marci 1978 so šťastím dostal na koncert Bruce Springsteena v newyorskej Madison Square Garden. Ten bol impulzom k jeho muzikantskej dráhe. Zarábal si ako pomocník v nahrávacom štúdiu a po večeroch skladal piesne. Jednu z nich – Runaway hrala aj miestna stanica WNEW. Ak chcel hrať, musel si založiť kapelu. Stalo sa v roku 1983, v zostave boli klávesák David Bryan, bubeník Tico Torres, gitarista Richie Sambora a basgitarista Alec John Such. Ten v roku 1994 odišiel, nahradil ho Hugh McDonald.

Ich poznávacím znamením bol v 80. rokoch typický účes s trvalou.

Debutový album s názvom Bon Jovi vydali 21. januára 1984. Hitom z neho bola skladba Runaway, ktorá aj prvá bodovala v singlovom rebríčku. V novembri 1986 viedli prvýkrát americký rebríček so skladbou You Give Love A Bad Name. Veľmi úspešný bol album Slippery When Wet v októbri 1986 s predajom viac ako 28 miliónov výliskov a New Jersey v októbri 1988, ktorého sa predalo viac ako 18 miliónov výliskov, oba sa dostali na prvé miesto v rebríčku albumov.

V roku 1989 podnikli svetové turné, za 16 mesiacov absolvovali 237 koncertov. V rámci turné vystúpili aj v Moskve a album New Jersey vyšiel v auguste 1989 aj v ZSSR. V júli 1990 nahral Bon Jovi titulnú skladbu Blaze Of Glory do filmu Young Guns II režiséra Geoffa Murphyho. Dostala sa na prvé miesto hitparády a získala nomináciu na cenu Grammy. Rovnako aj soundrack z filmu bol prvý v rebríčku albumov.

Chvíľu to vyzeralo na koniec kapely a začiatok sólovej dráhy, navyše keď ešte v tom čase vydal sólový album Stranger In This Town aj gitarista Richie Sambora. Rozchod sa však nekonal.

V roku 1992 spevák zrazu zmenil imidž a k fanúšikom sa dostala správa, že mu vlasy začali horieť na grilpárty u Brucea Springsteena. Neskôr to poprel. „Úplný nezmysel. Len som chcel niečo úplne iné,” vyhlásil John.

Na svojom konte majú dnes Bon Jovi štrnásť štúdiových albumov. K ich diskografii patria aj live a kompilačné albumy, ten posledný vyšiel v roku 2013.

Spevák John Bon Jovi je ženatý s Dorotheou, ktorú spoznal už na strednej škole. Vzali sa tajne v Las Vegas v roku 1989 a majú spolu 4 deti.

Bon Jovi s dcérou Stephanie Rose Bon Jovi a manželkou Dorotheou Hurley

