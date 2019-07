Koniec prišiel náhle: Posledné FOTO slovenskej legendy pred smrťou

Ivan Palúch sa narodil 20. júna 1940. Zamlada sa venoval prednesu poézie a pôsobil aj v ochotníckom súbore. Jeho cesta preto smerovala na Vysokú školu múzických umení. Štúdium nedokončil, keď sa zistilo, že má vrodenú očnú vadu.

Angažovali ho však v divadle a neskôr začal hrávať aj vo filmoch. Najznámejší je z rozprávky Princ Bajaja a seriálu Adam Šangala. Zahral si aj vo filmoch ako Markéta Lazarová, Ucho, Pacho, hybský zbojník, Noční jazdci, Nejasná správa o konci sveta, Nedodržaný sľub a v mnohých ďalších.

Zdroj: FS Barrandov

Tento svet opustil 3. júla 2015, v deň, keď sa Slovensko naposledy lúčilo s legendárnym Ladislavom Chudíkom. Skonal po piatich dňoch hospitalizácie v martinskej nemocnici. Tam ho prijali len dva dni po tom, ako sa zúčastnil Art Film Festu.

Predstaviteľ Princa Bajaju sa objavil v spoločnosti, do ktorej mali prístup len VIP hostia a vyzeral naozaj dobre. Podľa prítomných sa cítil skvele, žartoval, príjemne sa zabával a s hereckými kolegami si dokonca vypil aj šampanské. Rozhodne nič nenasvedčovalo tomu, že mu do konca života zostáva posledný týždeň. No ako sa hovorí, ľudský osud je nevyspytateľný...

Zdroj: Moët & Chandon

V deň, keď naposledy vydýchol, mal byť dokonca prepustený do domácej liečby. No jeho stav sa z ničoho nič rapídne zhoršil. „Dnes mal ísť so mnou domov, ešte večer sme spolu volali a cítil sa dobre, zomrel náhle,“ povedala vtedy pre agentúru TASR hercova partnerka.