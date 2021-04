Z totálneho neviniatka sexi žena: Aha, ako vyzerala Iveta Bartošová na začiatku kariéry!

Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladnej, okres Frídek-Místek. Spievať začala ešte ako študentka strednej školy s amatérskou skupinou Dianthus. Dostala sa do finále speváckej súťaže Jihlava 1983, skončila štvrtá a to jej umožnilo venovať sa speváckej dráhe.

Peter Sepéši a Iveta Bartošová Zdroj: Alan Pajer

Viac fotografií z Ivetiných začiatkov nájdete v priloženej GALÉRII:

Začala v roku 1983 vo dvojici s Petrom Sepéšim, s ktorým naspievali obľúbené duety. Vo februári 1984 nahrali skladby Knoflíky lásky, Červenám a Den kdy nejsem s ní. V roku 1985 nahrali prvú LP platňu, ktorá dostala názov Knoflíky lásky. Spoluprácu ukončila Petrova tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomrel v júli 1985. Iveta potom pokračovala so skupinou Balet Petra Hejduka aj Krokmi Františka Janečka.

V roku 1987 vydala album I.B. Od toho roku spolupracovala s orchestrom Ladislava Štaidla. V ankete Zlatý slávik sa prvýkrát na vyššej priečke objavila v roku 1985 na siedmom mieste, rok nato už bola prvýkrát zlatá a prvenstvo si zopakovala za roky 1990 a v poslednom ročníku československej ankety za rok 1991.

Zdroj: Miloš Schmiedberger



Hrala vo filme Svatba upírů a v televíznej rozprávke Plaváček. Stvárnila úlohy v muzikáloch Dracula, Pomáda, Monte Christo, Johanka z Arku, Miss Saigon a Les Misérables.

Diskografia Ivety Bartošovej sa dnes ráta na skoro tri desiatky albumov a kompilácií. Z tých novších sú to kompilačný album Scházíš mi... z novembra 2006, v máji 2008 pridala kompiláciu Platinum Collection. V októbri 2008 vydala nový štúdiový album s názvom 22, v závere roku 2008 vyšla kompilácia Jsem zpátky. V decembri 2012 vyšla kompilácia Noc je království, ktorá obsahuje aj dve nové piesne.

K nedožitým 49. narodeninám speváčky a súčasne k prvému výročiu jej tragickej smrti vyšla v apríli 2015 kompilácia Best Of/Nekonečná. K nedožitým päťdesiatinám obľúbenej speváčky vyšiel v apríli album Krásná neznámá. Ide o jedinečný súbor nikdy nevydaných piesní a skladieb, ktoré zazneli iba z rádia alebo z televízie, prípadne vyšli iba digitálne alebo na nejakom vedľajšom, dávno zabudnutom projekte. Často ide o naozajstné rarity z archívov.

Iveta Bartošová v šou Let's Dance po boku Mateja Chrena Zdroj: Tv Markíza

O Ivete Bartošovej sa často hovorilo ako o princeznej českej popovej scény. Žila 13 rokov so skladateľom a hudobníkom Ladislavom Štaidlom, s ktorým mala syna Artura. Na zámku Hluboká v južných Čechách sa 5. septembra 2008 vydala za herca Jiřího Poměje. Rozišli sa v októbri 2010. V septembri 2013 sa vydala za Josefa Rychtářa. Zomrela tragicky (samovražda) 29. apríla 2014 vo veku 48 rokov.

Pri príležitosti jej nedožitých 55. narodenín vyšla nová kompilácia Knoflíky lásky/Největší hity 1984 – 2012 vydavateľstva Supraphon. Album zostavený producentom Pavlom Vaculíkom prináša v 20 skladbách to najlepšie z Ivetinej hudobnej dráhy. „Je to neuveriteľné, ale je to tak, Iveta by tento rok oslávila 55. narodeniny. Ešte neuveriteľnejšie však je, že odkedy nás opustila, ubehlo už sedem rokov. Prvýkrát som sa s ňou stretol v Jihlave na súťaži mladých talentov v roku 1983. Mala vtedy sladkých 17,“ uviedol pri príležitosti vydania spomienkového albumu Vaculík.