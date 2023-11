Dievčine platia tisíce denne za jej pikantné FOTO: Keď zistila, kto je jej predplatiteľ, hrôzou onemela

(Zdroj: Instagram/tailamaddison)

Napriek pôsobivým ziskom, ktoré môžu plynúť zo zverejňovania explicitného obsahu na OnlyFans, má táto práca aj množstvo tienistých stránok. O veľmi nepríjemnom zistení informovala Austrálčanka Taila Maddisonová, keď si nevedomky vytvorila blízky vzťah s jedným zo svojich online predplatiteľov, ktorý sledoval jej účet od jeho spustenia začiatkom tohto roka. Táto záhadná osoba denne utrácala až 2000 dolárov (1830 eur) a žiadala Taliu o fotografie v spodnej bielizni.Taktiež chcela vidieť prejavy intímnosti medzi ňou a jej priateľom.

Modelka začala po identite svojho priaznivca pátrať a neskôr zistila , že ide o jej nevlastného otca. V relácii SBS Insights: Sex and Subscribers uviedla, že keď sa snažila zistiť, kto to bol, zúžil sa počet osôb na šesť, pričom jednou z nich bol spomínaný otec, ktorý sa stal súčasťou jej života pred jedenástimi rokmi. Keď vylúčila ostatných päť ľudí, trvala na tom, aby to povedal jej mame skôr, ako to urobí ona alebo jej sestra. Krátko nato dostala od neho správu, v ktorej stálo: "Hej, Tai, môžeme sa porozprávať?"

Maddisonová potom prevzala rozhodnutie do vlastných rúk a spolu so sestrou o všetkom povedali matke, hoci nevlastný otec ich žiadal, aby to nerobili. Jeho žena vraj mlčky počúvala a neskôr manžela vyhodila z domu, v ktorom bývali všetci spolu viac ako desať rokov. Taila o ňom odvtedy nepočula. "Prvých pár týždňov bol veľmi zlý. Ale potom sa odmlčal alebo sa ľudia odmlčali voči nemu," uviedla.

Časom zostala podľa vlastných slov nemilo prekvapená, pretože jej mama povedala, že všetko sa stalo Tailinou vinou a vinou OnlyFans a že zničila jej manželstvo. Nakoniec sa však rodina pohla ďalej, hoci doteraz nevedia, kde teraz žije jej bývalý nevlastný otec.