TikToker odhalil, ako často má priemerný človek sex: Budete v šoku! Takéto číslo ste určite nečakali

USA – Či už ste vo vážnom, dlhodobom vzťahu alebo si skôr užívate nezáväzné flirtovanie, možno ste si niekedy položili otázku, či máte so svojou polovičkou dostatok sexu. TikToker sa podelil o odpoveď a mnohých to zaskočilo.

Každý vzťah je jedinečný, no napriek tomu ste si možno aj vy kládli otázku, ako často majú iné páry sex. V roku 2022 sa istý TikToker stal virálnym, keď odhalil magické číslo, z ktorého sa on aj jeho sledovatelia dlhšie spamätávali. Daniel Schaal, alias @thatschaalfolks, vo videu, ktoré publikoval na TikToku v roku 2022, podľa portálu Unilad uviedol: „Priemerný človek má sex približne 54-krát za rok. Vyzerá to tak, že najbližšie dni budú pre mňa dosť bláznivé.“ Mnohí sa okamžite vybrali do sekcie komentárov, aby sa podelili o svoje dojmy. „Od januára do februára som to robila 54-krát, od marca do decembra teda môžem oddychovať,“ zavtipkovala jedna z komentujúcich. „Zdá sa, že budem podpriemerný v ďalšej veci,“ pridal sa ďalší.

V roku 2017 sa v časopise Archives of Sexual Behavior objavila štúdia, podľa ktorej má priemerný dospelý človek sex približne raz týždenne. Okrem toho výsledky ukázali, že toto množstvo sa v porovnaní s inou štúdiou vykonanou v 90. rokoch minulého storočia znížilo o približne deväťkrát ročne. Podľa Sanam Hafeezovej, klinickej psychologičky z New Yorku, je sexuálna intimita nevyhnutná na to, aby sa vzťah mohol rozvíjať. V rozhovore pre NBC News povedala: „Blízkosť a spojenie sú ľudskou potrebou. Pri dlhodobom vzťahu je dôležité obnoviť spojenie prostredníctvom sexu. Chemické látky v mozgu, ktoré sa uvoľňujú počas sexu, ešte viac posilňujú vzájomné puto.“ Portál Unilad zároveň predstavil tri jednoduché spôsoby, ako opäť zapáliť iskru vo vašom vzťahu.

Komunikácia je kľúčová

Ak ste frustrovaný z nedostatku sexu medzi vami a partnerom, jedným z najlepších riešení je vyjadriť svoje rozhorčenie. Je dôležité, aby ste si „akčný plán“ vytvorili spoločne – podľa potrieb oboch. Môže to byť čokoľvek od toho, že sa vzdáte rannej hodiny spinningu v prospech intímnych vzťahov, alebo si vyhradíte jeden večer v týždni na romantické večerné rande.

Požiadajte o radu sexuálnych terapeutov

Ak nefunguje jednoduchý sľub, že budete mať viac sexu, skúste sa objednať k sexuálnemu terapeutovi, aby ste vyriešili základné problémy. Títo registrovaní poradcovia vám a vašej polovičke pomôžu identifikovať a snáď aj vyriešiť problémy s intimitou.

Dovoľte si byť zraniteľný

Podľa odborníka na sex Phila Stutza musíte vytvoriť priestor pre svoj „tieň“, ak chcete so svojou polovičkou zažívať viac intimity. Pojem „tieň“ vytvoril psychiater Carl Jung a ide o súčasť nevedomej mysle. Predpokladá sa, že obsahuje všetky veci, ktoré o sebe potláčame, či už preto, že sú zlé, spoločensky neprijateľné, škodlivé pre iných alebo škodlivé pre naše zdravie. Môže to byť miesto, kde prechovávate pocity hanby v súvislosti so sexom, čo vám a vašej polovičke bráni v tom, aby ste sa do toho pustili. „Ak chcete mať dobrý sexuálny život, bez ohľadu na to, ako dlho ste spolu, musíte pestovať a vytvárať priestor pre tieň; musíte si dovoliť byť zraniteľný a vniesť ho do spoločnej spálne,“ hovorí Stutz. Paradoxne, aj keď sa za to hanbíte, tieň je tá časť vás, ktorá dokáže mať vášnivý sex, priblížiť sa a zažívať intimitu.