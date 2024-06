Bývalá učiteľka a pornohviezda šokuje svojimi prsami: Jej kolegovia neveria, že sú umelé! Veď pozrite sami

(Zdroj: Profimedia)

Lexi Luna z USA zavesila učiteľskú kariéru po tom, čo si kvôli nízkemu platu nedokázala našetriť na dom. Za päť rokov jej ani raz nezvýšili plat a nemohla si dopriať život, po akom túžila. Kým ešte pôsobila ako učiteľka, podstúpila prvé dve operácie na zväčšenie pŕs. Priznáva však, že na ceste k získaniu hrudníka, s ktorým bola konečne spokojná, došlo k niekoľkým komplikáciám.

„Moje prsia nevyzerali najlepšie, keď som s tým prvýkrát začala,“ povedala pre denník Daily Star. „Mám za sebou štyri operácie,“ uviedla ďalej. Vždy túžila po zlepšení svojich pŕs, no ako sama priznáva, nebolo to jednoduché. „Kvôli môjmu učiteľskému rozvrhu som musela absolvovať jednu operáciu cez jarné prázdniny a druhú v lete. Nebolo to tak ďaleko od seba, a myslím si, že aj to viedlo ku komplikáciám,“ prezradila.

„Potom som začala pracovať v pornopriemysle a začala som si myslieť, že si musím dať opraviť prsia, pretože jeden prsník bol vysoko a bolel ma a druhý bol naozaj pekný,“ uviedla. Zašla preto za špecialistom, ktorý jej prsia upravil do želanej podoby. Napokon k nemu prišla ešte raz, aby si svoje už opravené prsia dala zväčšiť.

Posledný zákrok absolvovala vo februári 2020, tesne predtým, ako svet zachvátila pandémia Covid-19. „Mala som tak veľmi dlhý čas na zotavenie,“ vysvetlila Lexi. Priznala, že veľa kolegov a dokonca aj kolegýň v pornopriemysle zostane v šoku, keď sa dozvedia, že má umelé prsia. „Tak som ich sama označila za najlepšie falošné prsia v tomto biznise,“ dodala.