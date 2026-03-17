Schwarz & Budil: Káva vytvorená podľa chuti slovenských kávičkárov

Kávový trh je dnes plný extrémov. Na jednej strane stoja výrazne kyslé moderné arabiky, na druhej prepražené zmesi, ktoré stavajú skôr na horkosti než na skutočnej chuti. Nová káva Schwarz & Budil si však vybrala vlastnú cestu. Vznikla na základe toho, čo máme radi a čo skutočne pijeme každý deň.
Chuť bez kompromisov a módnych výstrelkov
Základom kávy je starostlivo ladená kombinácia arabiky a robusty zo svetových plantáží, pražená tradičným talianskym spôsobom. Pri tvorbe tejto zmesi neboli prioritou krátkodobé trendy, ale cieľ, že káva musí chutiť rovnako dobre v každej jednej šálke. Výsledkom je plné telo, jemné čokoládovo-orieškové tóny a minimálna kyslosť. Chuť je vyvážená, nepôsobí agresívne, no zároveň nestráca svoj unikátny charakter.
Overené praxou a reálnymi ľuďmi
Značka Schwarz & Budil sa pred uvedením na trh testovala v reálnych podmienkach gastronómie. Dnes sa pripravuje vo viac než stovke prevádzok, kde denne vznikajú stovky šálok. Práve praktické skúsenosti a slepé degustácie pomohli doladiť profil tak, aby káva fungovala univerzálne. Či už ako čisté espresso, lungo alebo ako základ pre cappuccino či latte.
Sila v názve, čerstvosť v každom balení
Za názvom značky netreba hľadať priezviská zakladateľov, ale symboliku dvoch základných elementov. Kým „Schwarz“ reprezentuje poctivú čiernu kávu, „Budil“ predstavuje prebudenie a energiu, ktorú od kávy očakávame. Tento zážitok podčiarkuje praktické 500-gramové balenie, ktoré je ideálnou voľbou pre bežnú domácu spotrebu. Menšia gramáž totiž umožňuje vyskúšať novinku bez veľkej investície a zároveň zaručuje, že káva sa spotrebuje skôr, než stihne stratiť svoju čerstvosť a bohatú arómu.
Nečakajte revolúciu, ktorá vám prevráti svet naruby. Pripravte sa na vyváženú a poctivú šálku, ktorá chutí presne tak, ako ju máme radi.
