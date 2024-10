Počas minulých rokov klesal na popularite: Aký bude Black Friday 2024?

(Zdroj: letakomat.sk)

Nelichotivá situácia v online a e-commerce sfére počas nedávneho obdobia logicky vyústila do zníženého záujmu verejnosti o online nákupy. Prirodzene to postihlo aj takzvaný Black Friday týždeň, počas ktorého už každoročne lákajú predajcovia svojich potenciálnych zákazníkov na najvyššie zľavy v roku. Čísla z minulých rokov totiž jasne ukazujú, že záujem Slovákov o tento „nákupný sviatok“ klesol. Situácia vo virtuálnom prostredí sa ale pomaly stabilizuje. Môžeme tak očakávať opätovný nárast záujmu o Black Friday?

Čísla hovoria jasnou rečou – záujem klesá

Výrazný pokles záujmu o Black Friday zľavy zaznamenali predajcovia už počas roka 2022. Slováci boli pri nákupoch opatrní, čo vyústilo do medziročného poklesu internetových nákupov v priebehu BF 2022 až o 21 %. Konkrétne čísla zverejnil obľúbený nákupný poradca Heureka.

Podľa dostupných informácií zaznamenala v tom čase najväčší pokles kategória notebookov, ktorá spadla až o 32 %. V tesnom závese za ňou boli napríklad robotické vysávače (-30 %) a tiež kávovary (-25 %). Menší dopyt bol aj po notebookoch. V porovnaní s rokom 2021 klesli ich predaje počas Black Friday o 15 %. Na druhej strane, podstatne lepšie sa darilo napríklad krmivu pre psov, ktorého predaje vzrástli o 15 %. Podobne na tom boli aj práčky so zvýšeným záujmom o 11 %. Nižšie, no stále plusové hodnoty, zaznamenali aj chladničky či parfémy – zhodne +4 %.

Pokles záujmu o Black Friday sa potvrdil aj v roku 2023, kedy nákupy Slovákov na internete klesli o 13 % v porovnaní s rokom 2022. Počas BF týždňa, teda od 20. do 26. 11. 2023, pútali najväčšiu zákaznícku pozornosť mobilné telefóny, pneumatiky, parfémy, inteligentné hodinky a televízory. Práve tieto kategórie boli v tom čase vôbec najvyhľadávanejšími na internete. K najrýchlejšie rastúcim kategóriám v medziročnom porovnaní s rokom 2022 sa zaradili pneumatiky, parfémy, výživové doplnky, notebooky, herné konzoly, tablety, práčky a sušičky. Čo sa týka medzitýždenného porovnania, najväčší záujem si vyslúžili slúchadlá, televízory, knihy, stavebnice LEGO®, inteligentné hodinky, stolné hry, notebooky a vysávače.

Slováci nakupujú nevyhnutné a trvácne

Na základe predošlých riadkov a dostupných štatistických údajov z minulých rokov môžeme konštatovať, že Slováci uprednostňujú počas Black Friday nákupy potrebných vecí, resp. tovaru s dlhou životnosťou. Potvrdzuje to napríklad záujem o krmivo pre psov, pneumatiky, bielu techniku, elektroniku či knihy.

Aký bude Black Friday 2024?

Keďže situácia v online prostredí sa od pandémie postupne stabilizovala, pokles záujmu o Black Friday zľavy 2024 by nemal byť taký výrazný ako napríklad v roku 2022. Do celej situácie môže zásadným spôsobom prehovoriť aj očakávané zvýšenie DPH. Otázkou ale ostáva – akým spôsobom? Bude sa verejnosť pozerať na vyššie DPH ako na jednu z posledných možností lacnejších nákupov? Alebo pôjde v ich očiach o strašiaka, ktorý ich donúti už teraz uťahovať opasky? Samozrejme, to je na každého osobnom uvážení. Ak sa však uplatní zvýšená DPH aj na knihy, Black Friday 2024 bude možno ideálnym časom na ich nákup – či už do vlastnej zbierky, alebo ako darčeky na Vianoce.

Ktoré kategórie budú ťahúňmi?

Vzhľadom na vyššie zmieňované skutočnosti môžeme očakávať, že zvýšený dopyt bude najmä po knihách. Okrem nich by mala k tradičným ťahúňom patriť elektronika. Predpokladá sa, že Slováci budú vyčkávať na výhodné zľavy na kuchynské spotrebiče aj smart technológie. Dobrým predajom by sa tak teoreticky mohli potešiť predajcovia chladničiek, mrazničiek, mobilov, notebookov, inteligentných hodiniek a podobne. Myslite však na to, že niektoré e-shopy môžu vyrukovať so zľavami o čosi skôr ako konkurencia. Aby vám neunikla potenciálna možnosť na výhodný nákup, odporúčame už v predstihu sledovať Black Friday ponuky jednotlivých predajcov formou online letákov a katalógov. Budete mať tak istotu, že vám neunikne to, na čo čakáte.

Kedy je Black Friday 2024?

Dlho očakávaný Black Friday 2024 sa bude konať 29. novembra. Ako sme však spomínali v predošlej časti, veľké reťazce môžu spustiť lavínu zliav pokojne aj týždeň vopred. Okrem toho, po Black Friday nastáva takzvaný Cyber Monday (v doslovnom preklade „kybernetický pondelok). Počas neho zvyknú ponúkať lákavé zľavy najmä e-shopy zamerané na IT a elektroniku. Podobne ako je v súvislosti s Black Friday zaužívané slovné spojenie Black Friday Week/Weekend, sa môžete stretnúť aj so slovným spojením Cyber Week, ktoré je označením pre zľavy v priebehu celého týždňa po BF.

