Nitra privítala staronového majstra – Dynamo Eclot opäť ovládli Majstrovstvá SR v elektronických športoch 2024!

9. ročník MSR v elektronických športoch priniesol súboje 4 CS2 tímov o majstrovský titul. Dynamo Eclot, Sampi, The Prodigies a AVEZ počas 3 dní bojovali o víťazstvo a finančný prizepool 17 000€. Papierové predpoklady najviac favorizovali minuloročného majstra Dynamo Eclot, ktorý sa pokúšal už o 3. titul v rade (štvrtý celkovo). Cestu do finále si po prehre so Sampi predĺžili, kde ich v spodnom brackete potrápili hráči The Prodigies, ktorých delilo od grandfinále iba pár bodov. Nakoniec sa však museli uspokojiť s 3. miestom.

Grandfinále, ktoré sa premiérovo konalo v sobotu večer, prinieslo tak očakávaný súboj Sampi.Tipsport vs Dynamo Eclot. Úradujúci majstri predviedli divákom na mieste a doma na livestreame spanilú jazdu, nedovolili súperovi získať ani jeden bod a zabezpečili si tak zisk ďalšieho MSR titulu pre seba. Dynamo Eclot sa po tretíkrát po sebe stalo Majstrom SR v CS2. Domov si opäť odnášajú putovnú trofej a finančnú výhru 10 000€.

Druhé miesto patrí tímu Sampi. Hoci nedokázali vo finále nadviazať na svoje úspechy z prvých dvoch dní turnaja, predviedli v Nitre skvelé výkony a získali finančnú odmenu 5000€. Tretia priečka patrí tímu The Prodigies spolu s finančnou výhrou 2000€. Štvrtá priečka patrí tímu AVEZ.

Zostrih z majstrovskej soboty:

Okrem CS2 turnaja sa v nedeľu konal na MSR League of Legends Showmatch powered by Pringles, v ktorom sa stretli tímy dvoch obľúbených influencerov Xnapy a Oskar Barami. Po troch napínavých hrách sme spoznali aj meno víťaza tohto turnaja – stal sa ním tím Oskar.

Pre návštevníkov Agrokomplexu MSR prinieslo okrem herného turnaja aj sprievodný program a atrakcie. Diváci si mohli zahrať v YGames, Samsung či Nintendo zóne, vyskúšať Drone racing a lezeckú stenu v stánku Slovenskej sporiteľne, stretnúť známych hostí v CrazyWolf stánku alebo ochutnať skvelé Pringles chipsy. Nechýbali ani súťaže a stretnutia so zaujímavými hosťami podujatia.

MSR ti priniesli Slovenská sporiteľňa, Fortuna, 4ka, CrazyWolf a Digitálna koalícia. Viac informácií o MSR nájdeš na webe ygames.sk - https://bit.ly/msr24_web a na sociálnych sieťach - https://bit.ly/m/ygames

9. ročník MSR je dôkazom silnej ešportovej scény na Slovensku a rozširujúcemu sa povedomiu o progamingu, ktoré naďalej naberá na vážnosti.

„Gaming aj elektronické športy rozvíjajú kreativitu. S nástupom moderným technológií, ako AI, ktoré dokážu robiť rutinné činnosti za nás, bude kreativita dôležitejšia. Každý mladý človek, ktorý dokáže niečo vymyslieť nové, niečo zjednodušiť, to je dobré. Kreativitu radíme medzi top 3 vlastnosti a schopnosti ľudí v najbližšej dobe, ktoré bude treba. Ďalej je to aj kritické myslenie, ktoré v rámci hry človek využíva a vie zužitkovať na pracovisku. A to posledné je práca v tíme, ktorá sa v hrách je. Všetky tieto tri vlastnosti sa v hrách nachádzajú a my ich budeme podporovať.“ Povedal na margo ešportov Mário Lelovský, predseda Digitálnej koalície.

