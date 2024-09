Noc vedy vtiahne do tajov vedy malých aj veľkých už tento piatok

(Zdroj: SOVVA)

Svet okolo nás je čoraz prepojenejší, aj preto je tento rok nosnou témou Noci vedy komplexita. „Návštevníci sa zo zaujímavých prednášok slovenských a zahraničných vedcov, ale aj priamo vďaka experimentom dozvedia, prečo musíme riešiť klimatické zmeny nielen z pohľadu ekológie, ale do úvahy musíme brať aj poznatky ďalších vedných odborov,“ približuje komplexitu, ako hlavnú tému aktuálneho ročníka, Ľubomír Bilský, riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity. Tá už 18 rokov prináša vedeckým nadšencom Európsku noc vedy, ktorá minulý rok prilákala 150-tisíc návštevníkov.

Veda na dotyk v 5 slovenských mestách

V rámci piatkovej Európskej noci vedy bude mať v každom meste zastúpenie aj robotika a téma umelej inteligencie. „V Bratislave budú môcť návštevníci vidieť ukážku práce ROBOT-níka Sama, ktorý už dnes pomáha stavbárom na stavbách. Vo viacerých mestách budú mať možnosť vyskúšať si naprogramovať robotov,“ dodáva Ľ. Bilský.

Patríte k milovníkom hlavolamov? Potom si nenechajte ujsť workshop známeho Tangramu pod vedením lektora v bratislavskom centre vedy Aurelium. Uhádnete, čo všetko vedia včely a my nie? Či ako súvisí život včiel s mikroplastami v prírode? Nehádajte a príďte to zistiť na interaktívne prednášky vedcov a včelárov. Zapojte sa do pátrania po Archimedovi a odneste si zaslúženú odmenu, ocitnite sa priamo v miestnosti plnej 3D tlačiarní, vyskúšajte prácu s 3D perami a objavte zaujímavosti, o ktorých ste ani len netušili.. Aj o tom bude Noc vedy v našom hlavnom meste.

Kde môžete zažiť Európsku noc vedy 2024?

Bratislava, Stará Tržnica, Lab.cafe, V-klub, Centrum vedy AURELIUM, Kafe LAMPY piatok 09:00 – 23:00, program

Banská Bystrica, Europ e a SC, piatok 09:00 – 21:00, program

Košice, OC Optima, piatok 09:00 – 21:00, program

Žilina, OC Mirage, piatok 09:00 – 21:00, program

Poprad, OC Max, piatok 09:00 – 20:00, program

Banskobystričanom spestria zaujímavé prednášky o vede hudobné vystúpenia či súťaže pre deti. Vyskúšajte spolu so svojimi deťmi zážitkové bádanie vonku pod taktovkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, nahliadnite do mysle človeka alebo zistite, čo odhalil archeologický výskum povstaleckej obrany a miest popráv v Kremničke.

V Žiline si počas Noci vedy príde na svoje naozaj každý. Či už ste milovníkom lodí, cestnej dopravy, vlakov, alebo vás zaujíma kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia v medicíne či hra svetla, o rôznorodosť nebude núdza. „Návštevníci si budú môcť vyskúšať simulátor lietania a pobaviť sa s odborníkmi zo Žilinskej univerzity o modeloch dronov, ktoré so sebou prinesú,“ dodáva Ľ. Bilský.

Na popradskej Noci vedy sa dozviete, ako odhaliť podvodné e-maily, alebo ako fungujú moderné špionážne či bezpečnostné kamery. Nenechajte si ujsť chemickú ohňovú show, čítanie histórie z jazerného bahna, bunkové puzzle či výskum kozmického žiarenia na Lomnickom štíte.

V Košiciach sa budete môcť ponoriť do sveta dát a naučiť umelý mozog to, čo zvládne ten váš. Nechajte sa vtiahnuť do vnútra atómu, odhaľte fascinujúce chemické reakcie, ktoré nám pomáhajú v každodennom živote, objavte zvuk a svetlo skál a ešte omnoho viac.

Piatok ponúka od rána až do večera unikátnu možnosť dotknúť sa vedy a porozprávať sa so špičkovými slovenskými aj zahraničnými vedcami. Stačí len prísť a ponoriť sa do tajov vedy.

Viac o Európskej noci vedy zistíte tu.

