Vlastné značky COOP Jednota opäť bodujú u spotrebiteľov

(Zdroj: Coop Jednota)

Ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je nezávislé hodnotenie noviniek na trhu, o ktorom rozhodujú zákazníci. Tento rok sa o priazeň zákazníkov v 48 kategóriách uchádzalo 158 noviniek, ktoré výrobcovia uviedli na trh od januára 2023 po súčasnosť. Hodnotenie prebiehalo prostredníctvom online prieskumu, ktorý uskutočnila spoločnosť NIQ na reprezentatívnej vzorke 2 000 spotrebiteľov. Respondenti hodnotili atribúty ako obal, chuť/funkčnosť, značka, kvalita, ale taktiež skutočnosť, či sa nový produkt hodí k ich životnému štýlu.

Voľba spotrebiteľov je pre našich zákazníkov jasná

COOP Jednota sa pravidelne zapája do odborných i spotrebiteľských prieskumov a súťaží. Možnosť prezentovať sa na domácich i zahraničných podujatiach prináša nové skúsenosti a cennú spätnú väzbu laickej i odbornej verejnosti pre ďalšie smerovanie, inovácie a zaradenie nových produktov do tovarového portfólia. V tohtoročnom spotrebiteľskom prieskume Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2024 sa víťazným produktom v kategórii Piškóty stala novinka z Československej limitovanej edície COOP Premium - COOP Mini piškóty. Zákazníkom sme priniesli 20 historicky tradičných produktov od známych českých a slovenských výrobcov pod spoločným tematickým dizajnom, ktorého súčasťou sú aj dominanty hlavných miest Prahy a Bratislavy. V kategórii Ovocie a ovocné šťavy si víťazstvo odnášajú COOP Maliny ZELOVOC a v kategórii Slané pochutiny - COOP Tyčinky, točené, solené, Mamičkine dobroty. „Najvýznamnejším ocenením našej práce je pozitívne hodnotenie zákazníkov. Ocenenie Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je pre nás motiváciou, aby sme sa každý rok pripravili pre zákazníkov niečo nové, čo ich osloví, po čom siahnu. Som rád, že sme zaujali práve slovenskými malinami od slovenského pestovateľa, a tiež s našou Československou edíciou tradičných produktov,“ povedal Ján Bilinský, predseda, COOP Jednota Slovensko. A zdôrazňuje: „Privátne značky sú pre nás možnosťou ako sa odlíšiť od konkurencie, priniesť zákazníkovi niečo „naše“, čo nekúpi v inej predajni a sú jednou z ciest budovania corporate identity. Kľúčovým momentom v spojitosti s našimi vlastnými značkami je, že sú prevažne slovenského pôvodu. Kúpou slovenských výrobkov zákazníci podporujú domácich producentov, čím zároveň napomáhajú rastu ekonomiky, zamestnanosti a nepochybne aj potravinovej sebestačnosti Slovenska. Spoločne so zákazníkmi tak prispievame k trvalým hodnotám.“

Nezávislé hodnotenie zvyšuje dôveru zákazníkov

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka je marketingový program, ktorý monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. Marketingový program Voľba spotrebiteľov posilňuje dôveru spotrebiteľov. Až dve tretiny zákazníkov tvrdí, že majú väčšiu dôveru k produktom, ktoré sú ocenené v nezávislých testoch. Viac ako polovica spotrebiteľov uvádza, že označenie Najlepšia novinka roka u nich zvýši pravdepodobnosť, že si takýto produkt zakúpia. A tretina opýtaných dokonca tvrdí, že by si za produkt označený logom Voľba spotrebiteľov bola ochotná priplatiť. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti MNFORCE, ktorý realizovala na vzorke tisíc respondentov v závere minulého roka. „Pravidelne sa zúčastňujeme súťaže a každý rok si odnášame ocenenia od slovenských spotrebiteľov, čo nás nesmierne teší. Portfólio výrobkov vlastných značiek neustále rozvíjame. Prioritou pri rozvoji portfólia je, aby ho tvorili práve produkty od domácich slovenských a lokálnych výrobcov. Z celkového počtu dodávateľov vlastnej značky pochádza až 85% zo Slovenska. Produkty vlastných značiek sú u našich zákazníkov obľúbené vďaka priaznivému pomeru ceny a kvality,“ uvádza Veronika Štrauch Nátna, riaditeľka odboru nákupu a predaja, COOP Jednota Slovensko. Hlavnými kritériami pri výbere dodávateľov vlastných značiek sú kvalita, bezpečnosť a slovenský pôvod. Každý výrobok s logom COOP Jednota, uvedený pod vlastnou značkou, prechádza pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na bezpečnosť a garanciu kvality.

Voľba spotrebiteľa – Najlepšia novinka 2024 – víťazné produkty COOP Jednota

Kategória Ovocie a ovocné šťavy: COOP MALINY - ZELOVOC

Kategória Piškóty: COOP MINI PIŠKÓTY - ČESKOSLOVENSKÁ EDÍCIA – COOP PREMIUM

Kategória Slané pochutiny: COOP TYČINKY TOČENÉ, SOLENÉ - MAMIČKINE DOBROTY

