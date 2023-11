Viete, čo sú prírodné adaptogény? Veľa sa o nich nehovorí, sú pritom mimoriadne účinné a to aj proti stresu

(Zdroj: pexels)

Návodov, ako sa vyrovnať so stresom, je neúrekom. Všetky sa však zhodujú v tom, že by sme mali dostatočne dlho spať, mať pravidelný pohyb, venovať čas aj sami sebe. Ono sa to ľahko povie, lenže ako to zrealizovať, keď deň má len 24 hodín a my máme okrem seba aj prácu a rodinu? Našťastie, príroda je múdra čarodejka a tak myslela aj na to, že niekedy v 21. storočí budú ľudia extrémne vystresovaní a bude treba im pomôcť, aby ľudstvo nevyhynulo na stres. A tak nám poskytla ADAPTOGÉNY. No dobre, trochu s tým 21. storočím preháňame, pretože adaptogény boli v Ázii a Indii známe už pred tisíckami rokov a používali sa na liečbu mnohých ochorení. Rovnako ako vtedy však fungujú aj dnes.

Čo sú adaptogény?

Veľa sa o nich nehovorí a pritom sú mimoriadne účinné. „Adaptogény sú prírodné, ale aj umelé látky, ktoré pomáhajú telu zvládať stres, obnovovať a udržiavať vnútornú rovnováhu, čiže homeostázu. Tým zároveň podporujú vitalitu a psychiku, stabilizujú našu náladu, zlepšujú sústredenie, pamäť a výkon, posilňujú imunitu a majú mnoho ďalších pozitívnych účinkov,. Adaptogény interagujú s hypotalamom, hypofýzou a nadobličkami a dokážu regulovať hladiny hormónov, upravovať spotrebu energie, udržiavať silnú imunitnú obranu organizmu. Sú to látky, ktoré mimoriadne pomáhajú nášmu organizmu vyrovnať sa so záťažou,“ vysvetľuje PharmDr. Anna Jauschová z lekárne Liberi.

Zároveň však upozorňuje, že adaptogény nie sú lieky, ich účinky sa neprejavujú okamžite a najlepšie fungujú ako súčasť vyváženej stravy, dostatočnej hydratácie a celkove dodržiavaním zdravého životného štýlu a elimináciou rizikových faktorov. „Tieto látky pomáhajú nášmu vnútornému systému budovať dlhodobú pohodu. Postupne znižujú stresom spôsobené poruchy a poškodenia v organizme, čím nás robia odolnejšími voči stresu. Keď sa potom dostaneme do stresovej situácie, nebudeme kolabovať, ale nájdeme rovnováhu a ideme v pohode ďalej,“ dodáva na objasnenie skúsená farmaceutka.

Zobraziť galériu (2) Jedným z účinných adaptogénov je aj huba reishi. (Zdroj: pixabay)

Najznámejšie adaptogény sú:

Ashwagandha – pôsobí proti úzkosti; nemala by sa užívať v tehotenstve

– pôsobí proti úzkosti; nemala by sa užívať v tehotenstve Ženšen – posilňuje pamäť, reakčný čas, pokoj, imunitu; môže interagovať s liekmi na riedenie krvi

– posilňuje pamäť, reakčný čas, pokoj, imunitu; môže interagovať s liekmi na riedenie krvi Rozchodnica – môže odvrátiť psychickú a fyzickú únavu; môže spôsobiť závraty

– môže odvrátiť psychickú a fyzickú únavu; môže spôsobiť závraty Schizandra – pomáhajú zvýšiť vytrvalosť, výkonnosť, duševnú kapacitu; môže mať za následok nepokoj, problémy so spánkom a ťažkosti s dýchaním

– pomáhajú zvýšiť vytrvalosť, výkonnosť, duševnú kapacitu; môže mať za následok nepokoj, problémy so spánkom a ťažkosti s dýchaním Bazalka Tulsi – môže znížiť úzkosť, súvisiacu so stresom, depresiu, zlepšuje pamäť a myslenie

– môže znížiť úzkosť, súvisiacu so stresom, depresiu, zlepšuje pamäť a myslenie Goji – posilňujú výkonnosť, dodávajú energiu, navodzujú pocit pohody; môžu spôsobiť alergickú reakciu

– posilňujú výkonnosť, dodávajú energiu, navodzujú pocit pohody; môžu spôsobiť alergickú reakciu Reishi – podporuje zdravý spánok, zlepšuje imunitu.

„Reishi bola vo východnej medicíne vzácnejšia než ženšen. Podporuje obranyschopnosť organizmu, pomáha znižovať hladinu cukru v krvi, podporuje zdravie srdca a ciev, dokonca môže mať pozitívny účinok v boji proti únave a depresii. Nie je však možné jesť ju čerstvú, bežne sa preto používa v práškovej forme,“vysvetľuje Dr. Jauschová. „Najviac aktívnych látok je v 100 % prírodnej lyofilizovanej hube, spracovanej bez extrakcie. Pri nej sa z niektorých húb cielene získavajú konkrétne aktívne látky a súčasne sa tým zbavujú ďalších aktívnych látok, ktoré huby prirodzene obsahujú. Komplex všetkých látok prirodzene obsiahnutých v reishi má ďaleko vyšší účinok, ako jediná látka získaná extrakciou,“ upozorňuje farmaceutka. Spomínaný čistý prášok z huby reishi v kapsulách dostanete bežne v lekárňach.

Nie sú to lieky

Doktorka farmácie odporúča poradiť sa pred užívaním adaptogénov s lekárnikom alebo lekárom a neprekračovať odporúčané dávkovanie, pretože to môže mať za následok nepríjemné účinky ako nevoľnosť, závrate, bolesti hlavy, poruchy spánku a iné. „Adaptogény nie sú zázračné, ani všemocné. Platí pri nich to isté, čo pri každom inom doplnku výživy – nenahrádzajú vyváženú stravu a pokiaľ pravidelne užívate lieky, poraďte sa o užívaní adaptogénov s lekárom alebo lekárnikom,“ upozorňuje na záver PharmDr. Anna Jauschová.

-reklamná správa-