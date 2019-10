Podzemie slávneho mesta má 2500 rokov, ešte nedávno bolo plné odpadkov: Ak máš klaustrofóbiu, radšej choď na zmrzku

BRATISLAVA - Neapol, tretie najväčšie mesto Talianska a hlavné mesto regiónu Kampánia ponúka návštevníkom bohaté zážitky nielen na povrchu, ale aj pod ním. Okrem skvelého jedla, lacného aperolu čí pravej talianskej kávy si môžeš napríklad naplánovať výlet do legendárnych Pompejí, alebo oddychovať v plážových rezortoch na neďalekom pobreží Amalfi. Tí, ktorí sa rozhodnú zostať v meste, môžu navštíviť neapolské podzemie alebo sochu, Kristus zahalený plášťom, v Cappella Sansevero. My sme si vybrali posledné možnosti a vstúpili tak aj do Neapolského podzemia – Napoli Sotterranea.