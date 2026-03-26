Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč pokračoval: Vypočuli svedkov a znalca

BANSKÁ BYSTRICA - Hlavné pojednávanie v kauzách Donovaly a Báč pokračovalo vo štvrtok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu výsluchmi svedkov a znalca. Ďalší pojednávací deň je naplánovaný na piatok 27. marca. Uviedla hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.
Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian Kočner, Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie. Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur. Na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, rovnako tak aj ďalší spoluobžalovaní.