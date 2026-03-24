Obrovský ZVRAT: Za nehodou pri košickom podchode stojí POLICAJT inšpekcie, z miesta ušiel a príde o prácu!

KOŠICE - Zábery ako z počítačovej hry. Asi toto si viacerí pomysleli pri pohľade na zdemolované zábradlie nad podchodom pre chodcov v Košiciach. Na Moldavskej ceste tam totiž cez víkend vpálil dovtedy neznámy vodič a s celým autom skončil až na schodoch. Už sa vie o koho išlo a pre štát to rozhodne nie je príjemné zistenie.
Podľa portálu Aktuality.sk ide totiž o príslušníka policajného zboru. "Podľa doterajších zistení vodič vozidla značky Škoda Octavia neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty, prerazil zábradlie a s vozidlom skončil v podchode pre chodcov. Po udalosti si vodič nesplnil povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel," potvrdili v nedeľu ráno košickí policajti. Na mieste vznikla 13-tisícová škoda a nikto sa nezranil.
Za volantom sedel príslušník inšpekcie!
To, čo sa však teraz verejnosť dozvedá o tejto nehode, je smutnou vizitkou niektorých príslušníkov v mene štátu. Za volantom totiž sedel nie obyčajný policajt, ale rovno príslušník policajnej inšpekcie, čo portálu potvrdila hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová.
"Úrad inšpekčnej služby sa až dnes dozvedel informácie k okolnostiam vzniku predmetnej dopravnej nehody, ako aj to, že ju mal spôsobiť príslušník PZ zaradený na Úrade inšpekčnej služby. Na základe prvotných informácií, ako aj následnom preverení aktuálneho stavu priebehu dokumentovania dopravnej nehody Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Košice, príslušný nadriadený ihneď po doručení spisu a zosumarizovaní ďalších relevantných skutočností začne prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere príslušníkov PZ," reagovala Dobiášová.