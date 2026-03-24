Pesimistický pohľad na PRIESKUM: Slováci si vyberajú medzi domácou a zahraničnou dovolenkou, viacerí NIKAM nepôjdu!

BRATISLAVA - Ak ste si mysleli, že drvivá väčšina Slovákov sa v súčasných dňoch chystá na nejakú zahraničnú dovolenku, výsledky posledného prieskumu vám zrejme zložia ružové okuliare. Časy sú neisté a ekonomika kríva. Ľudia sa uskromňujú nielen pri potravinách, ale aj v týchto radostiach života. Značná časť slovenských občanov si totiž ani len nerobí plány na domácu či zahraničnú dovolenku.
Prieskum vykonala agentúra AKO pre televíziu JOJ. Celá vec sa má totiž tak, že až 39 percent opýtaných v prieskume sa nikam nechystá, alebo si ani len nerobia plány. 5,6 percent sa vyjadriť nevedelo. Takmer 35 percent sa chystá do zahraničia a 27,3 percenta dovolenku plánuje doma. Ide o aspoň týždeň trvajúci zájazd či rekreáciu.
Útechou môže byť aspoň to, že v porovnaní s obdobím spred roka nejde o stúpajúci trend a rekreanti sa chystajú vyraziť na domácu či zahraničnú dovolenku vo väčšom počte. Tí, ktorí neplánujú nič síce medziročne klesli, no len veľmi mierne. V roku 2025 totiž takto pesimisticky uvažovali viac ako 40 percent opýtaných.
Otázka peňazí, mnohí netušia, s akou sumou budú narábať
Zaujímavý je aj ďalší graf, ktorý naznačuje možnú finančnú rezervu, ktorú si Slováci v rámci rozpočtu na dovolenku v zahraničí prichystali. Vedie rozmedzie 1 001 až 2 000 eur.
Tu však už v porovnaní s vlaňajškom narážame na klesajúci trend. Rozpočet na rok 2026 sa totiž zmenšil, pričom ostal na rovnakej úrovni len pri sumách 2 001 až 3 000 eur a pri počte 5 001 a viac mierne stúpol. Dramaticky však stúpol počet ľudí, ktorí nevedia, s akým rozpočtom budú vôbec narábať, a to na 16,4 percenta.
Na domácej pôde pracujeme so značne okresaným rozpočtom
Ak sa rozprávame o téme dovolenky na Slovensku, tu sa situácia oproti zahraničiu finančne líši, a to smerom nadol. Slováci tu uvažujú v oveľa skromnejších podmienkach a rozpočtovo vedie suma 501 až 1 000 eur.
Žiaľ, aj tu možno sledovať prevažne klesajúci rozpočtový trend a tiež rastúci trend ľudí, ktorí nevedia, s akým finančným obnosom na domácu dovolenku vyrazia. Ide až o dramatických 22,2 percenta opýtaných.
Vyznieva to teda tak, že domácu pôdu volia skôr ľudia, ktorí chcú v roku 2026 peniaze šetriť. Nemalá časť obyvateľov si však tento rok o dovolenke v zahraničí či doma nechá len snívať.