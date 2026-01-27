Poslanci odštartovali prvú schôdzu tohto roku: Minútou ticha si na úvod uctili exposlancov

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR si v úvode schôdze uctila minútou ticha zosnulých bývalých poslancov parlamentu Vladimíra Matejičku a Arpáda Tarnóczyho.
Matejička bol poslancom Smeru-SD od roku 2006 do roku 2020. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) pripomenul, Matejička zomrel po ťažkej chorobe vo veku 69 rokov. Bol rodákom z Komárna, venoval sa aj komunálnej politike a v parlamente bol členom viacerých výborov. Úprimnú sústrasť vyjadril blízkym vrátane jeho dcéry, poslankyne Zuzany Matejičkovej (Smer-SD).
VIDEO
Tarnóczy zomrel vo veku 89 rokov v piatok (23. 1.). Bol prvým prezidentom Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu, politickým väzňom a dlhoročným predsedom organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja. Poslancom Národnej rady SR bol za HZDS a pôsobil v nej medzi rokmi 1994 až 1998.