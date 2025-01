S Dědečkom strávil na jednej cele rok: Spoluväzeň prehovoril o mužovi, ktorý opitý usmrtil 5 študentov

Dušan Dedeček (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tomáš, ktorý s Dědečkom zdieľal väzenskú celu, v rozhovore pre Nový čas priznal, že hoci nikdy neschvaľoval jeho skutok, našiel si k nemu ľudský vzťah. „Napriek všetkému som Dušana mal asi najradšej zo všetkých. Neospravedlňujem to, čo spravil, bola to obrovská a neodpustiteľná chyba. Povedal som mu, že keby zabil moju sestru alebo frajerku, počkal by som si naňho, kým vyjde z basy, a vrátil by som mu to,“ spomína Tomáš.

Podľa jeho slov však Dědeček vo väzení pôsobil ako pokorný človek, ktorý sa snažil čeliť svojim chybám. „Aj jemu to zničilo život, ale vo väzení sú aj horší ľudia,“ dodáva.

Dušan Dedeček prichádza na súdne pojednávanie

Už nič neplánuje

Spoluväzeň zároveň priblížil, ako Dědeček prežíval dni za mrežami. „Vždy som plánoval, čo spravím, keď vyjdem na slobodu. Aj druhí chalani. Dušan vtedy povedal: ,Čo už môžem plánovať?‘“ spomína Tomáš na rozhovory, ktoré sa mu vryli do pamäte.

Dědeček, ktorého vo väzení navštevovala rodina, si podľa Tomášových slov svoje činy uvedomoval a niesol si ich ako ťažké bremeno. „Hovoril, že keby nemal ženu a deti, už by si niečo urobil. Jeho žena je dosť chorá, ale pravidelne som ju videl na návštevách. Chodili za ním aj deti a jeho brat,“ pokračuje vo svojich spomienkach.

Aj vo väzení sa Dědeček snažil udržiavať aktívny. „Na svoj vek je fit. Dokonca aj nás lenivcov donútil, aby sme si obliekli úbory a išli sme na náš dvorček cvičiť. Ja mám zdravotné problémy, vymýšľal mi cviky,“ hovorí Tomáš. Spomína aj to, že Dědeček písal články o deaflympiáde do väzenského časopisu.

Dušan Dedeček

Nehoda, ktorá otriasla Slovenskom

Tragická nehoda sa stala 2. októbra 2022 krátko po 22.15 hodine na autobusovej zastávke Zochova v Bratislave. Dědeček, ktorý bol za volantom svojho luxusného auta pod vplyvom alkoholu, narazil do skupiny prevažne mladých ľudí vracajúcich sa na internáty. Piati ľudia zahynuli, z toho štyria na mieste a 21-ročná žena podľahla zraneniam v nemocnici. Tragédia a následky jeho činu zostávajú mementom nezodpovedného správania za volantom

Montáž kamery na Zochovej ulici (BA)

Tomáš priznáva, že keď sa dostal na slobodu, našiel si záznamy nehody a zostal v šoku. „Keď som videl to video, neveril som, že je to on. U nás sa tak nesprával. Keď mi o tej nehode hovoril, chodil mi mráz po chrbte. Hovoril, že sa tešil z toho auta. Predtým mal starú Feliciu a toto si užíval,“ spomína. Dědeček podľa jeho slov tvrdil, že nikdy predtým opitý nešoféroval, no Tomáš tomu neveril. „Povedal som mu: ,Dušan, tomu neverím! Ty si osud pokúšal viackrát, len predtým ti to prešlo.‘“