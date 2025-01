Skupina poslancov za Hlas-SD navrhuje úpravu zákona o Fonde na podporu umenia: Zmenu navrhuje aj Progresívne Slovensko

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Cieľom návrhu zákona je posilniť odborné a transparentné rozhodovanie prostredníctvom zúženia niektorých kompetencií rady fondu a zavedenia nových mechanizmov na podporu efektívneho fungovania fondu. (...) Navrhované zmeny zabezpečia stabilné, transparentné a odborné rozhodovanie o finančnej podpore a zlepšia kontrolné mechanizmy. Dôraz sa kladie na rovnováhu medzi odborným hodnotením projektov a procesnou kontrolou," skonštatovali predkladatelia.

archívne video

Samuel Migaľ posiela odkaz Andrejovi Dankovi (Zdroj: Facebook/Samuel Migaľ)

Poslanci navrhli zavedenie ochranného mechanizmu

V úprave okrem iného navrhli redefiníciu kompetencií rady fondu v oblasti rozhodovania o finančnej podpore. Pre radu by bolo podľa ich návrhu stanovisko odbornej komisie vo vzťahu k odporúčaniu podporiť projekt záväzné a odchýliť by sa od neho mohla len v prípade, ak za takéto rozhodnutie hlasuje dvojtretinová väčšina jej všetkých členov. V prípade výšky finančných prostriedkov by malo stanovisko odbornej komisie odporúčací charakter. Poslanci však navrhli zavedenie ochranného mechanizmu, a to maximálne zníženie odporúčanej výšky podpory najviac o 50 percent.

Upraviť chcú aj počet členov rady fondu, a to na 11 zo súčasných 13. Zníženie navrhli tiež v prípade počtu členov, ktorých menuje minister bez návrhu, a to na päť. "Zvyšných šiestich členov rady, ktorých vymenúva minister kultúry, musí vymenovať na základe návrhu, pričom dôraz sa kladie na odbornú reprezentáciu jednotlivých umeleckých a kultúrnych oblastí. Táto zmena podporuje efektívnejšie a viac apolitické fungovanie rady fondu," podotkli. Presadiť chcú i zverejňovanie dokladu preukazujúceho splnenie podmienok odbornej praxe člena rady fondu na webe FPU.

Posledná novela zákona o FPU nadobudla účinnosť minulý rok v lete

Predkladatelia chcú tiež zmeniť základné požiadavky na zriaďovanie odborných komisií, a to tak, aby došlo k posilneniu odbornosti a aktívneho pôsobenia v oblastiach kultúry, pre ktoré sa komisie zriaďujú. Navrhli aj úpravu počtu členov dozornej komisie, a to na troch. "Zároveň sa redefinuje návrhové oprávnenie v prospech NKÚ, ministra kultúry a ministra financií, čo prispeje k posilneniu nezávislosti kontrolných mechanizmov," okomentovali. Pre žiadateľa chcú zaviesť možnosť podať podnet na dozornú komisiu pre nedodržanie pravidiel podpornej činnosti fondu voči rozhodnutiu rady o neposkytnutí finančných prostriedkov.

Posledná novela zákona o FPU nadobudla účinnosť minulý rok v lete. Priniesla viaceré zmeny, napríklad zvýšenie počtu členov rady, prenesenie rozhodovania o poskytnutí peňazí na radu fondu či rozšírenie rozsahu účelov na poskytnutie podpory. Poslanci okolo Migaľa ešte v lete upozorňovali na viaceré dosahy úpravy a avizovali možné predloženie novely zákona.

Zmeny v FPU navrhuje aj PS

pozičné hnutie PS navrhuje úpravu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Novelu do Národnej rady (NR) SR predložila poslankyňa Zora Jaurová (PS). Chce ňou okrem iného presunúť právomoc rozhodovať o poskytovaní dotácií z rady na riaditeľa. Úpravu odôvodnila okrem iného potrebou zabezpečiť stabilnú, transparentnú a efektívnu podporu umeleckých a kultúrnych aktivít na Slovensku.

"Návrh reaguje na praktickú skúsenosť s poslednou novelizáciou tohto zákona, ktorá presunula kľúčové kompetencie z riaditeľa fondu na radu fondu. Táto zmena spôsobila závažné problémy vo fungovaní FPU, priniesla zásadné problémy pri nominácii nových členov rady a overovaní ich odbornej spôsobilosti, ale aj vážne skomplikovala rozhodovací proces pri prideľovaní podpory z fondu," skonštatovala.

Predkladateľka preto v novele navrhla zrušiť rade fondu právomoci rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov, voliť a odvolať členov dozornej komisie aj zriaďovať, zlučovať a zrušovať odborné komisie, a presunúť ich na riaditeľa. Ten má o prideľovaní dotácií rozhodovať na základe stanovísk odborných komisií. "Zabezpečí sa tým odborné a apolitické rozhodovanie," podotkla Jaurová.

Presadiť plánuje tiež zníženie počtu členov rady fondu na deväť. "Všetci členovia rady, ktorých vymenúva minister kultúry, musia byť vymenovaní výlučne na základe návrhu, pričom dôraz sa kladie na odbornú reprezentáciu jednotlivých umeleckých a kultúrnych oblastí," ozrejmila. Navrhla aj úpravu zloženia a spôsobu vymenovania členov dozornej komisie. Poslankyňa chce novelou zaviesť pre žiadateľa možnosť podať podnet na dozornú komisiu voči rozhodnutiu rady o neposkytnutí finančných prostriedkov z dôvodu nedodržania pravidiel podpornej činnosti fondu. Chce tiež presadiť, aby sa subjektom, ktorých štatutárny orgán opakovane nedodržiava povinnosti voči fondu, mohlo obmedziť poskytovanie financií. "Tento krok zlepšuje právnu ochranu fondu pred neplnením záväzkov," dodala.