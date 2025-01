Alarmujúca politická situácia spustila celoštátne protesty: Občianske združenia zverejnili TERMÍNY zhromaždení

Vo viacerých slovenských mestách štartujú protesty. (Zdroj: TASR/František Iván, Lenka Hanesová, Jaroslav Novák)

BRATISLAVA/KOŠICE - Slovenské krajské a okresné mestá budú počas piatka 24. januára opäť ponorené do večerných protestných akcií. Zhromaždenia sa očakávajú po celom Slovensku a ich spúšťačom je aktuálna politická situácia na domácej, ale aj medzinárodnej pôde. Ich organizátorom budú občianske združenia, ale aj politické strany.

Občianske združenia Mier Ukrajine a Nie v našom meste aj počas piatka 24. januára nadväzujú na doterajšiu sériu protestných akcií a zvolávajú ďalšie zhromaždenia vo viacerých mestách. Počas uplynulých týždňov už organizátori zvolávali zhromaždenia na vyjadrenie odporu proti krokom predsedu vlády v súvislosti s cestou do Moskvy a stretnutiu s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom.

Protest "Slovensko je Európa" v Ružomberku (Zdroj: TASR/Hanesová, Kotian)

Protesty podporí aj opozícia, ozvali sa aj psychológovia

Do popredia sa však dostáva aj aktuálne dianie na domácej politickej scéne. Aktuálna parlamentná opozícia rovnako zvolala verejnosť na protesty po tom, akým spôsobom prebiehala posledná mimoriadna schôdza ohľadom odvolávania predsedu vlády.

Premiér čítaním utajenej správy z dielne Slovenskej informačnej služby totiž náhle prepol jej charakter na neverejnú, čo pobúrilo mnohých predstaviteľov opozičných subjektov. Po týchto udalostiach viacerí opoziční predstavitelia prisľúbili účasť na zhromaždeniach.

V aktuálnych dňoch navyše mediálnym priestorom rezonujú aj početné výzvy psychiatrov a psychológov voči predsedovi vlády, ktorému poslali otvorený list a signatárov je už viac ako 500.

Námestia sa zaplnia po celom Slovensku

Občianske združenie Mier Ukrajine už preto v týchto dňoch na sociálnej sieti informovalo o tom, kde sa konkrétne zhromaždenia budú konať.

TIETO MESTÁ HOVORIA: SLOVENSKO JE EURÓPA 🇸🇰🇪🇺 Opäť vyjdeme na námestia a do ulíc, aby sme spoločne povedali: Slovensko... Posted by Mier Ukrajine on Monday, January 20, 2025

Predmetné združenie si zobralo za úlohu zorganizovať protesty v Bratislave, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Humennom, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Myjave, Námestove, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Považskej Bystrici, Prievidzi, Rimavskej Sobote, Revúcej, Ružomberku, Senici, Veľkom Krtíši, Žiline a v zahraničnom Luxemburgu.

Presné termíny začiatkov jednotlivých zhromaždení sa líšia, no väčšinou ide o časy 17:00, 17:30 alebo 18:00.

V Košiciach sa protestuje o deň skôr, súčasťou budú aj politikmi organizované protesty

Občianske združenie Mier Ukrajine informuje, že zoznam miest sa priebežne aktualizuje, no sú aj lokality, kde sa namiesto nich aktivizuje mimoparlamentná strana Demokrati. Tá zorganizovala názvovo identické protesty s podtitulom "My sme Európa" v Leviciach, Prešove, Skalici, Šali, Trenčíne a Trnave. Tu sa časy začiatkov podujatí pohybujú od 16:00 do 18:00 hodiny.

Mier Ukrajine navyše informuje, že Košice budú organizovať mimoriadny občiansky protest už vo štvrtok 23. januára o 18:00 hodine.

