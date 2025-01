Na Slovensku vznikajú partizánske bunky: Proruskí motorkári burcujú ľudí uprostred napätej politickej situácie

Kontroverzné združenie Brat za brata vyzýva na budovanie partizánskych buniek. (Zdroj: Facebook/BRAT za BRATA , telegram/BRAT za BRATA, TASR/František Iván)

Občianske združenie sa pravidelne vyjadruje na rôznych sociálnych sieťach, no predovšetkým na ruskom Telegrame, kde sa v nedeľu 12. januára objavila znepokojivá informácia, ktorou spolok vyzýva verejnosť na nevídaný krok.

Chcú začať budovať partizánske bunky

"Blíži sa očista Slovenska. Budujte bunky po Slovensku s nami. Kde? Každý kraj, okres, mesto, dedina. Píš, odkiaľ si, následne sa ozveme," informuje občianske združenie Brat za brata na ruskej sociálnej sieti Telegram.

Monitorujeme všetky aktivity, tvrdí podpredseda parlamentu

Na to, akým štýlom sa táto skupina verejne angažuje, už reagovali aj najvyššie zložky štátu. "Je to otázka na ministra vnútra a riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Ale ak platí rovnaký meter, tak sa monitorujú všetky aktivity, ktoré smerujú voči ústavnému zriadeniu Slovenskej republiky. Rovnaký meter určite neplatil, keď sa tu vznášali obvinenia a robili razie na základe jedného výsluchu," reagoval podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru pred rokovaním štvrtkovej bezpečnostnej rady štátu, pričom evidentne narážal na bývalú garnitúru.

"Každá organizácia, ktorá rozvracia Slovenskú republiku a jej ústavné zriadenie považujeme za nebezpečnú," reagoval Gašpar na otázku, či považuje skupinu Brat za brata za ohrozenie.

"Nemám dostatok informácií. Mám pocit, že túto záležitosť vyberáte v zámere prekryť to, čo sa tu aktuálne deje. Zrazu sa to začalo aktivizovať okolo tejto organizácie až včera (v stredu 22. januára, pozn. red.). Počkajme si na to, aké sú reálne informácie, ja som videl len jeden status. Nevidel som nič ďalšie. Pokiaľ budú robiť činnosť proti Slovenskej republike, musia bezpečnostné zložky štátu konať," zopakoval Gašpar.

Opozícia je v pozore

Na dianie okolo kontroverznej skupiny už dlhodobo upozorňuje aj parlamentná opozícia. "Slovenská informačná služba sa zjavne nevenuje tomu, čomu by sa mala," upozornila už počas tohto týždňa poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková z SaS. "Podľa mňa to je riziko, keď nejakí proruskí aktivisti a ukrajinskí aktivisti si tu určia nejaké miesto a čas a začnú niekde bojovať na území Slovenskej republiky," prezradil aj člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska.

Čo je združenie Brat za brata?

Charakteristiku združenia Brat za brata na svojom webe priblížila televízia TA3. Pôsobiť začali približne pred 11 rokmi. Hnutie motorkárov pravidelne informuje o starostlivosti pomníkov padlých hrdinov z dvoch svetových vojen. Brat za brata sa zároveň otvorene priznáva k podpore záujmov Ruska. Svoje aktivity pravidelne promujú cez svoju 130-tisícovú základňu na sociálnej sieti Facebook a ďalších sieťach.

Brat za brata ide ešte ďalej a nechce zotrvanie Slovenska v európskych štruktúrach. "Na žiadosť Slovákov sme s právnikmi pripravili petíciu o odchode z Európskej únie. Zber podpisov začne už čoskoro," informoval už skôr zakladateľ kontroverzného združenia Matúš Alexa, pričom toto združenie sa navonok chce prezentovať ako "apolitické".