ONLINE Zvrat v odvolávaní premiéra: Koalícia skrátila čas na rečnenie, opozícia hovorí o strachu z rozpravy

na utorok 21. januára o 9:00 hodine je zvolaná mimoriadna 28. schôdza parlamentu,

program schôdze iniciovala opozícia v snahe vysloviť nedôveru vláde,

predstavitelia opozičných subjektov uvádzajú ako dôvody zvolania schôdze dôsledky konsolidácie verejných financií a zmena zahraničnopolitického smerovania Slovenska,

poslanci si odhlasovali, že sa o spomínanom bode bude rokovať aj po 20:00 hodine, pričom rozprava bola skrátená na 12 hodín, finálne hlasovanie sa tak zrejme uskutoční ešte dnes,

predseda vlády Robert Fico už skôr avizoval, že účasť koaličných poslancov na schôdzi bude zabezpečená a sám sa jej zúčastní.

10:23 Na zmeny pri dĺžke rozpravy sa posťažoval aj poslanec klubu SaS Alojz Hlina. Ten sa sťažuje aj na paralelný problém pri neotvorení výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ohľadom Štátnych lesov SR. "Mne, ako poslancovi pripadne necelých päť minút. To neviem vystúpiť v rozprave, iba vo faktických poznámkach. Ľudia, naozaj vám hovorím obmedzujú ma, nedovoľujú mi vykonávať mandát. Je to chrapúňstvo," vyjadril svoju nespokojnosť Hlina.

🔹 Neskutočná arogancia. Obmedzujú ma. Nedovoľujú mi vykonávať môj mandát poslanca. 🔹 Dnes sme na môj popud zvolali... Posted by Alojz Hlina on Tuesday, January 21, 2025

10:18 Líder PS prechádza z kritiky novely trestného zákona na konkrétne komentovanie jednotlivých ministrov kabinetu. Kritike pre vydávanie nových pasová cesty do Abú Dabí podrobil ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ale aj ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú pre angažovanie sa pri vydávaní novej verzii hymny.

10:12 Šimečku za rečníckym pultom aktívne prerušuje minister obrany Robert Kaliňák, ktorý ho upozorňuje na to, že sa vraj dopustil osobných urážok.

10:08 "Skúste nebyť osobný a nešíriť nenávisť a neznášanlivosť v pléne," prerušil na chvíľu rečniaceho Šimečku predsedajúci Tibor Gašpar. Líder PS na to reagoval tak, že ak chce niekto vidieť nenávisť a neznášanlivosť, mal by si "pozrieť niektoré z videí predsedu vlády", na čo sa v sále rozozvučal potlesk. Gašpar reagoval aj na Šimečkove výroky o "krčmovej geopolitike".

10:03 "Kým vy cestujete po svete a potriasate si ruky s diktátormi, ľudia na Slovensku trpia. Miestami sa zdá, akoby vás to už ani nebavilo. Ľudia to vidia a právom žiadajú za tú výplatu, tie renty a zdvihnuté platy nejakú hodnotu za peniaze. Pán premiér sa už veľmi nezaujíma o dianie vo vnútornej politike. Je to už len o frustrácii a o pomste a počúvame to už aj od koaličných poslancov," pokračuje v rečnení Šimečka.

10:00 Poslanec z klubu SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti mimochodom informoval o tom, že odhlasovaním skrátenia rozpravy malo dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. "Keď som na to následne upozornil a procedurálnym návrhom navrhol, aby predsedajúci Žiga požiadal ústavnoprávny výklad, či mohol dať hlasovať o svojom treťom procedurálnom návrhu, ktorý sa vylučuje s prvým, už schváleným procedurálnym návrhom, tak to jednoducho odmietol," posťažoval sa Dostál.

Dnešná mimoriadna schôdza NR SR sa začala porušením rokovacieho poriadku zo strany predsedajúceho Petra Žigu. Najprv NR... Posted by Ondrej Dostál on Tuesday, January 21, 2025

9:47 Medzi podaním návrhu a touto schôdzou sa situácia podľa Šimečku zmenila. "Dostali sme jasnú správu, čo zamýšľate s touto krajinou. Túto informáciu nám sprostredkoval pán Tibor Gašpar. Vy ste tu správu nedementovali, pán premiér. Ešte ste ju potvrdili," naráža Šimečka na slová predsedajúceho schôdze, Tibora Gašpara o "otvorených dverách v prípade vystúpenia z Európskej únie".

9:42 Šimečka očakáva, že v prejavoch premiéra a ministrov budú viackrát padať výrazy ako Zelenskyj, Soros a iné. "V tomto ste smutne predvídateľní," skonštatoval Šimečka. Podľa neho aj dnešnú schôdzu vláda "využije" na rozširovanie nenávisti medzi ľuďmi. "Môžete chvíľu klamať nejakú časť voličov a uspieť s tým vo voľbách, ale nemôžete klamať večne. V Rusku možno áno, ale nie v demokratickom Slovensku," povedal Šimečka, ktorý okrem iného Ficovi pripomenul aj vyššie cenovky v obchodoch.

9:40 Návrh za odvolanie predsedu vlády Roberta Fica v pléne prednáša predseda Progresívneho Slovenska, Michal Šimečka. "Som rád, že si pán premiér popri Putinovi a popri Erdoganovi našiel čas, aby prišiel aj sem. Ceníme si preto teda o to viac, že je tu dnes s nami. Nebudem robiť bordel, ako sľuboval pán premiér. Toho bordelu máme v krajine aj vďaka vám dosť. Toto prenechám iným v tejto sále. Nie je to môj štýl a okrem toho je to to posledné, čo ľudia od svojich zástupcov čakajú," hovorí Šimečka.

9:38 Poslanec Marián Čaučík z KDH inicioval samostatný procedurálny návrh, aby na úvode schôdze odznela štátna hymna. Tento návrh však napokon neprešiel.

9:24 Opozícia skrátenie rozpravy na 12 hodín kritizuje. Podľa exministra vnútra Romana Mikulca z klubu hnutia Slovensko to vraj znamená, že koaliční poslanci si budú môcť "rozprávať koľko chcú" a opozícii ostane len niečo vyše hodiny času.

Práve si schválili, že oni budú môcť rozprávať, koľko chcú a opozícii obmedzili čas, má len 12 hodín. Teda pre nás to vychádza niečo cez hodinu. Premiér sa pokakal. Hanba. Bojujeme za vás 💪! Posted by Roman Mikulec on Tuesday, January 21, 2025

9:17 Úvodným hlasovaním sa docielilo skrátenie rozpravy na 12 hodín, čo by zrejme malo znamenať, že sa o bode bude hlasovať ešte dnes. Návrh podporilo 76 poslancov.

9:11 Parlament bude o odvolávaní rokovať aj po 20:00 hodine , teda až do úplného prerokovania stanoveného bodu schôdze.

9:08 Prítomných je 144 poslancov, plénum je uznášaniaschopné .

9:01 Vláda nesúhlasí s poslaneckým návrhom na vyslovenie nedôvery kabinetu. Odmietla ho na utorkovom mimoriadnom rokovaní. Predstavitelia exekutívy sa z Úradu vlády SR presunuli do parlamentu.

9:00 Mimoriadna parlamentná schôdza sa začína. Predsedajúci bude v nasledujúcich minútach overovať účasť.

8:37 Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling neočakáva, že by sa vládu Roberta Fica podarilo odvolať, no napriek tomu v schôdzi vidí zmysel. "Šanca na pád vlády je teda malá. Ale musíme sa zastať ľudí, ktorým táto vláda zdražuje a zhoršuje život. Musíme vyslať signál, že kroky vlády sú neprijateľné. A tiež všetci uvidíme, aký signál vyšle koalícia a jej poslanci," reaguje Gröhling.

Dnes sa ukáže, ako to vyzerá s vládou. Dnes sa začína schôdza na odvolanie Roberta Fica, ktorú sme zvolali. Dnes... Posted by Branislav Gröhling on Monday, January 20, 2025

Opozícia vláde vyčíta zle vedenú konsolidáciu a aj zahraničnopolitické smerovanie

Návrh na zvolanie schôdze podali spoločne opozičné strany. Vláde vyčítajú následky konsolidácie verejných financií aj zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.

