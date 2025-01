Obludný rozmer kauzy študenta, ktorý nepodal ruku Pellegrinimu: Incidenty priamo v škole! Budovu stráži polícia

(Zdroj: Reprofoto - TA3, TASR )

Do školy, ktorú študent navštevuje, prišiel v utorok kontroverzný youtuber Martin Daňo. Ten sa mal dostať až k dverám triedy, v ktorej sa v tej chvíli vzdelával Omaník. Rovnako tak zaklopal aj na dvere riaditeľky. Na sociálnej sieti tiež vyzýval ľudí, aby mu posielali o mladíkovi informácie. „V prípade študenta nás zaujíma - aké sú rodinné pomery, pôsobenie a ambície a jeho vzťahy, aby sme poznali pohnútky, ktoré ho k tomuto činu viedli,“ odkázal Daňo. Samotnej kauze venoval na sociálnej sieti niekoľko statusov. Po návšteve školy sa bránil, že sa v jej priestoroch správal slušne.

V stredu došlo na bratislavskom gymnáziu k ďalšiemu incidentu. Informovala o ňom polícia. „Hliadka Policajného zboru bola krátko po 15.30 h vyslaná do priestorov gymnázia na Gröslingovej ulici v Bratislave, na základe oznámenia o agresívnom správaní sa neznámej ženy,“ informovali. Na mieste bolo zistené, že neznáma žena na vrátnici gymnázia vošla najprv do verbálneho a následne aj do fyzického konfliktu s vrátnikom školy. „Osoba sa vulgárne správala aj k ostatným osobám nachádzajúcim sa v tom čase na mieste, pričom po príchode hliadky PZ na miesto sa jej agresívne správanie obrátilo aj na policajtov,“ priblížila polícia.

Zasahujúci policajti v súlade so zákonom využili svoje oprávnenia a voči žene použili donucovanie prostriedky a obmedzili ju na osobnej slobode. Následne ju eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania ďalších úkonov. „Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní,“ uviedli. To či konanie ženy súviselo so skutočnosťou, že na danej škole študuje aj Simon Omaník nateraz jasné nie je.

Školu stráži polícia

Portál tvnoviny.sk upozornil, že vo štvrtok ráno už pred školou hliadkovala polícia. Budova je zatvorená, akýkoľvek vstup do priestorov školy je prísne kontrolovaný. Gymnázium podľa portálu v poslednách dňoch čelí vyhrážkam a dostáva výhražné a nenávistné maily.

Podľa Fica urobil Pellegrini chybu

Od pondelka, kedy odmietol podať prezidentovi ruku, čelí Omaník vlne hejtu. Paradoxnom je, že sám Peter Pellegrini zmierlivo a slušne uviedol, že gesto študenta rešpektuje a celú vec žiadnym spôsobom nehrotil. Niektorí ďalší politici však na rozdiel od prezidenta zvolili radikálnejšiu cestu. Premiér Robert Fico napríklad uviedol, že niekto potrebuje tri facky. „Nebudem mudrovať a poviem, čo by som urobil, keby mi môj minister školstva zorganizoval podobné podujatie a jeden z ocenených študentov by mi nepodal ruku ako jednému z troch najvyšších predstaviteľov štátu. Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam kam patrí. A na záver, by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu. Prezident urobil chybu, ak povedal, že študenta rešpektuje. Tu nie je čo rešpektovať,“ uviedol.

Fico nebol jediný politik, ktorý gesto študenta komentoval, urobili tak aj ďalší, kritický postoj k nemu zaujal aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) či generálny prokurátor Maroš Žilinka. Viacerí predstavitelia opozície zasa, naopak, spôsob, akým Simon Omaník prejavil svoj názor, ocenili.

Stanovisko zaujala aj študentská rada vysokých škôl

Vo vyhrotenej situácii sa k celej veci vyjadrili aj Študentská rada vysokých škôl, Aliancia stredoškolákov a Rada mládeže Slovenska. Uviedli, že dôrazne odsudzujú akékoľvek formy násilia, či už fyzického alebo verbálneho, a vyzývajú verejných činiteľov na zodpovedné a zmierlivé vyjadrenia, ktoré podporujú konštruktívny dialóg. „Veríme, že rešpektovanie druhých je kľúčové pre budovanie kultúrnej a demokratickej spoločnosti,“ napísali.

„Sme si vedomí, že Slovensko čelí závažnému problému, keď mladí, talentovaní ľudia vo veľkom odchádzajú do zahraničia za lepšími podmienkami a perspektívou. Všetko úsilie o ich udržanie na Slovensku vyjde nazmar, ak sa v našej krajine spustí šikana voči jednotlivcom len preto, že prejavili svoj názor. Takéto správanie nielenže demotivuje mladých ľudí, ale aj podkopáva snahy o vytvorenie atraktívneho prostredia pre ich rozvoj a budúcnosť tu doma,“ uviedli.

Apelujú na všetkých občanov a predovšetkým na politických predstaviteľov, aby si uvedomili svoju zodpovednosť pri formovaní verejnej diskusie a aby podporovali atmosféru, v ktorej sa každý môže slobodne a bez obáv vyjadriť.

❌ ŠTUDENTI A ZAMESTNANCI GYMNÁZIA GRÖSSLINGOVÁ ČELIA NENÁVISTNÝM ÚTOKOM. JE TO ABSOLÚTNE ZA ČIAROU A APELUJEM NA... Posted by Juraj Droba on Thursday, January 16, 2025

Zriadovateľom školy je Bratislavská župa. Podľa predsedu VÚC Juraja Drobu sú nenávistné útoky smerujúce k zamestnancom a študentom školy absolútne cez čiaru a agresorov vyzval, aby s nimi prestali. "Gesto nepodania ruky spôsobilo mediálny ošiaľ, ktorý sa vymkol spod kontroly. Dôsledkom je, že župné Gymnázium Grösslingová, odkiaľ študent pochádza, je už niekoľko dní terčom nenávistných prejavov, vyhrážok a dokonca fyzických napadnutí. Apelujem na agresorov, aby okamžite prestali a dali študentom, učiteľom aj zamestnancom pokoj. A prosím všetkých, aby sa téme prestali venovať," odkázal.

Pripomenul, že študent má len 19 rokov. "My sme dospelí a mali by sme vedieť, že nám neprináleží hodnotiť, či urobil dobre alebo zle. Obe strany odkazujú na slobodu a demokraciu, pritom princípom demokracie je rešpektovanie iných názorov. Jediný, kto má právo sa k tomu vyjadriť, je prezident, ktorý sám povedal, že gesto študenta rešpektuje a vyzval, aby sme z toho nerobili kauzu. Vieme predsa, čo môže prehnaný mediálny záujem spôsobiť," dodal.