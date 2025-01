Fico ostro skritizoval študenta, ktorý odmietol podať ruku prezidentovi: TOTO by spravil na mieste Pellegriniho

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Reprofoto TA3)

Prezident v pondelok prijal viac ako tri desiatky študentov stredných škôl, ktorí získali medaily na študentských olympiádach. Omaník vlani skončil tretí na matematickej olympiáde v maďarskom Segedíne. Ceremónie sa spolu s Pellegrinim zúčastnil tiež minister školstva Tomáš Drucker. Kamery televízie TA3 zachytili, ako si nadaný matematik z rúk ministra najprv prevzal ocenenie, a keď pristúpil k Pellegrinimu, gestom si s ním odmietol potriasť rukou.

(Zdroj: Reprofoto TA3)

K udalosti už sa prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti vyjadril aj premiér Robert Fico. „Pamätám si, ako ma protislovenské médiá atakovali, keď som odmietol kritiku pubertálneho študenta Právnickej fakulty UK Bratislava voči jej dekanovi, výbornému odborníkovi na trestné právo. A dnes som atakovaný udalosťou, kedy nevycválaný pubertiak s ukrajinskou vlajkou na obleku nepodá ruku prezidentovi Slovenskej republiky,“ napísal Fico.

Tu nie je čo rešpektovať, tvrdí Fico

Podľa Fica urobil prezident chybu, ak povedal, že študenta rešpektuje. „Tu nie je čo rešpektovať,“ myslí si a zároveň prezradil, čo by spravil na Pellegriniho mieste. „Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam kam patrí. A na záver, by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu,“ uviedol Fico.

KRÁTKA ESEJ NA NESKORŠÍ VEČER Keby som bol na mieste prezidenta... Pamätám si, ako ma protislovenské médiá... Posted by Robert Fico on Tuesday, January 14, 2025

Na nepodanie ruky prezidentovi zo strany oceneného študenta v krátkom čase reagoval aj minister Tomáš Drucker, ktorého situácia ľudsky veľmi mrzí. Udalosť rozhorčila aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Podľa neho ide o "smutnú vizitku slovenskej reality" a tiež "nemiestny a neuctivý prejav voči autorite a vážnosti prezidenta". Podľa predsedu strany Hlas Matúša Šutaja Eštoka je to dôsledok opozičnej progresívnej hystérie, ktorá znevažuje každého, kto nevolí ich.

Pochvala od českej legendy

Slovenského študenta sa naopak zastali viacerí opoziční politici a predvedené gesto podporil aj legendárny hokejový brankár Dominik Hašek, ktorý je v poslednej dobe známy svojou ostrou kritikou na stranu ruskej invázie na Ukrajine.

„Wow, silná osobnosť. Simon Omaník dal jasne najavo, čo si myslí o paktovaní sa a nadbiehaní slovenských politikov najväčšiemu zločincovi súčasnosti, ktorý nesie zodpovednosť za minimálne státisíce stratených ľudských životov. Svojím konaním a napomáhaním Rusku slovenská vláda ponesie podiel na stratených a zmrzačených životoch,“ napísal Hašek.

Reakcia prezidenta

Peter Pellegrini celú udalosť najskôr vôbec nekomentoval. Urobil tak až po priamej novinárskej otázke, ktorú dostal počas svojej pracovnej cesty v Taliansku. "Môžem ho len rešpektovať. Naši študenti ukazujú kvalitu nášho školstva, pretože sú úspešní na medzinárodných a svetových olympiádach. Chcel som úctu vzdať aj pedagógom, ktorí ich pripravujú a aj samotným účastníkom týchto olympiád, aby som ukázal, že si to zaslúži až prezidentskú pozornosť, pretože to najväčšie bohatstvo a najväčšia devíza slovenskej republiky sú práve vzdelaní a úspešní ľudia,“ povedal Pellegrini.

"Samozrejme, že sa stane, že mladý muž to poňal možno trochu inak. Možno nevnímal, k čomu to stretnutie smeruje a aký je jeho tón – ktorý bol čisto apolitický a mal byť prejavením vďaky a úcty im všetkým – a rozhodol sa, že do toho ponesie nejaký svoj politický odkaz, alebo prejaví svoj politický názor," uviedol.

"Na druhej strane poviem toľko, že mňa vychovali tak, že som zatiaľ vo svojej politickej kariére podal ruku každému, aj môjmu politickému oponentovi, s ktorým som v politických súbojoch možno nikdy nesúhlasil a nikdy súhlasiť nebude. Ale slušnosť a výchova ma núti sa vždy aj voči mojim oponentom správať slušne a pozdraviť ich, keď mi ten pozdrav nejakým spôsobom opätujú,“ dodal prezident.