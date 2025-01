Študent Simon, ktorý nepodal ruku prezidentovi, prelomil mlčanie: VEREJNÝ ODKAZ po útokoch na školu a spolužiakov!

(Zdroj: Reprofoto TA3)

BRATISLAVA – Prelomil mlčanie. Nadaný matematik Simon Omaník musel čeliť posledné dni veľkej vlne hejtu. Dôvodom bolo to, že v pondelok počas slávnostného oceňovania úspešných olympionikov v Prezidentskom paláci odmietol podať ruku Petrovi Pellegrinimu. Zatiaľ čo jedna časť verejnosti ho za toto gesto chválila, druhá ho kritizovala. Predmetom nenávistných reakcií sa stala aj škola, ktorú študent navštevuje, po incidentoch museli gymnázium strážiť policajti. 19-ročný Simon vo štvrtok zverejnil príspevok, v ktorom útoky na školu, spolužiakov aj svojich blízkych odsúdil. Spomenul znova aj prezidenta.

„V prvom rade sa chcem úprimne poďakovať za obrovskú vlnu súhlasu a podpory, ktorú vnímam po medializovaných udalostiach z pondelka. Ako študent som dostal veľký priestor a zároveň si uvedomujem veľkú zodpovednosť, ktorú môj občiansky postoj sprevádza. A uvedomujem si aj, že existuje mnoho ľudí, ktorí so mnou nesúhlasia,“ napísal na sociálnej sieti Omaník.

„Ako študent a ako Slovák by som si prial, aby sme na Slovensku ocenili každého, kto našu krajinu reprezentuje a robí dobré meno Slovensku. Každý z ocenených študentov, ktorý bol ministrom školstva ocenený, ako aj pedagógov, ktorí týmto študentom otvárali dvere k úspechom, si zaslúži rešpekt a uznanie. Sú to neskutočne talentovaní ľudia, ktorí naši krajinu reprezentujú obetavo a úctyhodne. Verím tiež, že dokážeme na Slovensku týmto ľuďom poskytnúť adekvátnu podporu a pozornosť, či už zo strany škôl, či vlády. Jedine podporou vedy, školstva, vzdelávania a hlavne myslenia dokážeme byť prosperujúcou krajinou hodnou najvyspelejšieho kontinentu sveta,“ tvrdí ďalej.

Ako občan si podľa svojich slov pevne stojí za svojim vyjadreným postojom voči situácii na Slovensku a vo svete a chce veriť tomu, že v našej demokratickej krajine máme všetci slobodu sa postaviť a obhájiť svoj názor. „Táto výsada slobody a demokracie by nikdy nemala byť dôvodom k nenávisti, polarizácii, vyhrážkam či osobným útokom. V tejto súvislosti preto ostro odsudzujem akékoľvek útoky na školu, učiteľov, či mojich blízkych. Ako akýkoľvek občan Slovenskej republiky mám právo vecne a konštruktívne diskutovať o vízii a budúcnosti Slovenska,“ tvrdí. „Prezident Slovenskej republiky vo svojom príhovore prosil, aby sme nezabudli myslieť na Slovensko. A ja vás prosím, aby sme teraz počúvali prezidenta,“ dodal.

Škola čelila incidentom aj vyhrážkam

19-ročný nadaný matematik Simon Omaník patril k tridsiatke študentov, ktorým sa rozhodol vzdať úctu za ich úspechy na olympiádach v Prezidentskom paláci aj Peter Pellegrini. Mladík však počas slávnostného aktu odmietol podať prezidentovi ruku. Zatiaľ čo časť verejnosti toto gesto chválila, druhá ho kritizovala. Neostalo však len pri tom.

Do školy, ktorú študent navštevuje, prišiel v utorok kontroverzný youtuber Martin Daňo. Dostal sa až k dverám triedy, v ktorej sa v tej chvíli vzdelával Omaník. Rovnako tak zaklopal aj na dvere riaditeľky. V stredu došlo na bratislavskom gymnáziu k ďalšiemu incidentu. Neznáma žena spôsobila rozruch na vrátnici, dostala sa do verbálneho a následne aj do fyzického konfliktu s vrátnikom školy, bola vulgárna aj na iných ľudí a nakoniec aj na zasahujúcich policajtov. Či tento incident však nejako súvisel s gestom Samuela Omaníka a skutočnosťou, že danú školu navštevoval, jasné nie je.

Vo štvrtok už školu strážili policajti. Predseda bratislavskej župy, ktorá je zriadovateľom školy, Juraj Droba, povedal, že dané gymnázium je už niekoľko dní terčom nenávistných prejavov, vyhrážok a dokonca fyzických napadnutí. „Apelujem na agresorov, aby okamžite prestali a dali študentom, učiteľom aj zamestnancom pokoj,“ povedal.

Prezident Peter Pellegrini v reakcii na gesto mladého študenta uviedol, že ho rešpektuje.