KDH neplánuje s Kresťanskou úniou uzatvárať pakt: No dvere k nám sú otvorené, tvrdí Majerský

BRATISLAVA - Opozičné KDH neplánuje so stranou Kresťanská únia (KÚ) uzatvárať koalíciu či "pakt" vzhľadom na blízkosť v konzervatívnych témach. V rozhovore to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Pripomína však, že dvere do KDH sú otvorené. KÚ pôsobí v parlamente v poslaneckom klube spolu s hnutím Slovensko a stranou Za ľudí. Navzájom si vedia podľa Majerského podporovať návrhy, no prípadná spolupráca na tvorbe spoločnej kandidátnej listiny do ďalších volieb teraz nie je na stole.