PS vyzýva premiéra, aby pre situáciu na katastri odvolal ministra vnútra: KDH chce poslanecký prieskum

"Únos katastra je totálny škandál. Za toto zlyhanie je politicky zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok. Ešte dnes vyzveme premiéra Fica, aby ministra vnútra odvolal z funkcie. Zároveň budeme ministra Šutaja Eštoka odvolávať v parlamente. Svoju rolu absolútne nezvláda, odkedy je ministrom, kopí iba jedno zlyhanie za druhým. A doplácajú na to každý deň ľudia po celom Slovensku," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.

Štát podľa neho zlyháva pri základnej úlohe, akou je ochrana majetku občanov. Dodal, že ohrozený je realitný trh, hypotekárny trh i kolaudácie a ľudia nevedia nakladať so svojím majetkom. Premiér by sa mal podľa Šimečku postaviť pred ľudí, upokojiť ich a vysvetliť, čo sa deje. "Každý iný scenár ako koniec ministra považujeme za výsmech do tváre ľuďom na Slovensku," povedal Šimečka na tlačovej konferencii. Vyčíta vláde, že neinformuje o riešeniach, o krokoch, čo sa bude diať, aby sa dáta obnovili, a kedy sa to podarí. "Ako majú ľudia vedieť, či im vlastnícke práva ostanú nepoškodené?" skonštatoval.

Šéf PS vyčíta ministrovi vnútra jeho reakciu, že nenesie za činnosť úradu geodézie, kartografie a katastra zodpovednosť, preto odmieta kritiku opozície. Šimečka to označil za výhovorky a pýta sa, či ochrana kritickej infraštruktúry nie je téma pre ministra vnútra. "Ak sa teraz vyhovára, je to jasný dôkaz, že by mal na svojej stoličke skončiť," povedal. Poslanec parlamentu Ján Hargaš (PS) pripomenul, že k situácii sa ešte nevyjadril ani minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).

Služby katastra nie sú dostupné od utorka (7. 1.). Ministerstvo vnútra SR v stredu (8. 1.) potvrdilo, že informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.

KDH chce pre situáciu na katastri iniciovať poslanecký prieskum

"KDH s veľkým znepokojením sleduje situáciu týkajúcu sa kybernetických útokov nebývalých rozmerov zo zahraničia na informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Považujeme to v hnutí za závažné narušenie vnútornej bezpečnosti štátu," skonštatovali. Upozornili aj na to, že dáta z katastra by podľa medializovaných informácií nemali byť centrálne zálohované.

KDH volá po tom, aby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a všetci kompetentní bezodkladne poskytli verejnosti informácie o aktuálnej situácii. "Či sú ich majetkové práva k nehnuteľnostiam ohrozené a či má alebo nemá štát situáciu pod kontrolou," dodalo.