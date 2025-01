AKTUÁLNE Fico čelí grilovačke na výbore: Vysvetľuje cestu do Moskvy! Zatiaľ prišlo PREKVAPIVÉ odhalenie

Robert Fico na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Poslancom vysvetľuje cestu do Moskvy ako aj ďalšie kroky Slovenska v súvislosti so zastavením tranzitu plynu cez Ukrajinu. Premiér Robert Fico (Smer-SSD) prišiel na výbor pre európske záležitosti, ktorý bol zvolaný z iniciatívy opozičných poslancov. Stretnutie v Kremli s ruským prezidentom obhajuje a cestu označuje za transparentnú.

Fico si na poslancov výboru, ktorý začal o 10. hodine "našiel" 90 minút. Počas nich mu môžu postupne klásť otázky členovia vedenia parlamentu, poslanci z výboru podľa volebných výsledkov a následne europoslanci. Podľa vlastných slov chce, aby rokovanie prebehlo v "neformálnej atmosfére." Fico v úvode svoju cestu do Moskvy obhajoval a zopakoval, že o nej vopred informoval aj predstaviteľov EÚ. „Bola transparentná, otvorená, všetci o nej vedeli, ktorí mali vedieť. Boli z nej aj pekné fotky,“ tvrdí. Tiež zopakoval, že hlavnými témami schôdzky s Putinom bol tranzit plynu cez Ukrajinu, prímerie a možnosť mierového samitu na Slovensku.

Sukromná cesta

Podľa informácií, ktoré zverejnil Denník N však Úrad vlády tvrdí, že premiér cestoval do Moskvy súkromne. Odvoláva sa na dokument, ktorý mal jednému z ich čitateľov poskytnúť Úrad vlády SR na základe infožiadosti. „V danom prípade išlo o súkromnú zahraničnú cestu p. Roberta Fica, ktorá mala súkromný, neoficiálny a neformálny charakter, v rámci ktorej dopravnú logistiku nezabezpečoval Úrad vlády Slovenskej republiky ani Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,“ píše sa v dokumente.

S Putinom v Kremli

Robert Fico cestoval do Ruska pred Vianocami. V Moskve sa stretol s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom. Diskutovať s ním mal o vojne na Ukrajine aj o dodávkach energií. „Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil pripravenosť Ruskej federácie pokračovať v dodávkach zemného plynu na Západ a na Slovensko, čo je vzhľadom na postoj ukrajinského prezidenta po 1. januári 2025 prakticky nemožné," napísal Fico ešte v decembru na sociálnej sieti Facebook a zverejnil aj fotku s Putinom. Slovenský premiér tiež uviedol, že so ruským prezidentom hovoril o vojne na Ukrajine a o spôsoboch, ako ozbrojený konflikt uzavrieť mierom. Uviedol, že s Putinom rokoval tiež o vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce šéf slovenskej vlády normalizovať. O ceste do Moskvy podľa vlastných slov vopred informoval aj predstaviteľov EÚ. Premiér deklaroval, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.

Premiér Robert Fico s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Opozícia cestu od začiatku kritizovala

Na Slovensku sa tento krok stretol s ostrou kritikou opozície. Šéf PS Michal Šimečka cestu označil za zradu národných záujmov Slovenska. "Ak premiérovi išlo o tranzit, mal rokovať s ukrajinskou stranou, a nie robiť zo Slovenska nástroj ruskej propagandy," uviedol líder najväčšej opozičnej strany. SaS hovorila o vlastizrade. Fico sa podľa nich nespráva ako predseda suverénnej krajiny, ale ako kolaborant a Slovensko sa tak ocitá v medzinárodnej izolácii. Opozičné hnutie Slovensko považuje za neprijateľné, aby si premiér demokratickej krajiny potriasol rukou s človekom, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač a legitimizoval jeho zločiny. "Hrdá a vyvážená diplomacia vyzerá inak, ako to robí súčasná vláda a jej premiér. Návšteva premiéra Fica nemá nič spoločné s reálnymi vyjednávaniami o dovoze zemného plynu, o ktorom sa rokuje na iných miestach," skonštatoval líder KDH Milan Majerský.