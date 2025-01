Po konsolidácii majú mnohí otázky, no daňovníci nemusia zúfať: Štát ponúkne konzultácie na týchto miestach

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA - Poslanci v posledných mesiacoch roka 2024 definitívne schválili a vo veľkom diskutovali o novej sadzbe dane z pridanej hodnoty, ktorá sa s príchodom nového roka zvyšuje z doterajších 20 na 23 percent. Zákonné zmeny prišli v balíku opatrení konsolidácie verejných financií. Nie všetkým je však do bodky jasné, čo to bude znamenať pre ich ďalšie živobytie. Aj pre túto skupinu ľudí zriadila Finančná správa Slovenskej republiky možnosť konzultovať.

Štátna inštitúcia na svojom webe informovala o tom, že daňovníci môžu prísť svoje otázky a postrehy smerovať na konkrétne miesta. "Finančná správa chce pomôcť daňovníkom zvládnuť novinky, a preto je pripravená byť im plne k dispozícii či online alebo prostredníctvom osobných stretnutí. Preto pre nich pripravila konzultačné dni priamo na daňových úradoch. Počas konzultačných dní budú verejnosti k dispozícii odborníci finančnej správy," informoval úrad začiatkom roka 2025.

archívne video

Konsolidačný balíček pre malých podnikateľov a živnostníkov prinesie aj výhody (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Verejnosť môže položiť otázky a poradiť sa

Finančná správa tieto stretnutia ponúka aj za účelom informovania svojich klientov o zmenách, ktoré prinesú konsolidačné opatrenia. Štátny orgán o nich dokonca natočil aj niekoľko podcastových epizód a zhrnul ich na svojom webe, no napriek tomu je pripravený zodpovedať osobne aj ďalšie prípadné nejasnosti. Na komunikáciu však možno využiť aj call centrum na čísle 048/4317 222. To je daňovníkom k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hodiny.

(Zdroj: TASR/František Iván)

Zodpovedia aj otázky na osobných stretnutiach

"Okrem spomenutého sme pripravení aj na situáciu, že niekto si informácie radšej vypočuje osobne, a preto k tomuto všetkému teraz finančná správa pridáva konzultačné dni na daňových úradoch po celom Slovensku," doplnil úrad. V prípade akýchkoľvek otázok sa tak bude môcť hociktorý daňový subjekt opýtať to, čo potrebuje.

(Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

Presné miesta a termíny konzultačných dní si môžete pozrieť nižšie:

Bratislava - Daňový úrad, Ševčenkova 32, 23.1.2025, 9:00 - 15:00,

- Daňový úrad, Ševčenkova 32, 23.1.2025, 9:00 - 15:00, Bratislava - Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Radlinského 37, 23.1.2025, 9:00 - 15:00,

- Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, Radlinského 37, 23.1.2025, 9:00 - 15:00, Trnava - Daňový úrad, Hlboká 8/1, zasadacia miestnosť - prízemie, 28.1.2025, 10:00 - 13:00,

- Daňový úrad, Hlboká 8/1, zasadacia miestnosť - prízemie, 28.1.2025, 10:00 - 13:00, Trenčín - Daňový úrad v budove Allianz v miestnostiach číslo 104 , 117 a 119, 24.1.2025, 8:30 - 14:00,

- Daňový úrad v budove Allianz v miestnostiach číslo 104 , 117 a 119, 24.1.2025, 8:30 - 14:00, Nitra - Daňový úrad, Damborského 5, veľká zasadačka, 22.1.2025, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00,

- Daňový úrad, Damborského 5, veľká zasadačka, 22.1.2025, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00, Žilina - Daňový úrad, Janka Kráľa 2, učebňa číslo 5, prízemie, 21.1.2025, 8:00 - 15:00,

- Daňový úrad, Janka Kráľa 2, učebňa číslo 5, prízemie, 21.1.2025, 8:00 - 15:00, Banská Bystrica - Daňový úrad, Nová ulica 13, klientska zóna, 23.1.2025, 9:00 - 14:30,

- Daňový úrad, Nová ulica 13, klientska zóna, 23.1.2025, 9:00 - 14:30, Prešov - Daňový úrad, Hurbanistov 3, 27.1.2025, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00,

- Daňový úrad, Hurbanistov 3, 27.1.2025, 9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00, Košice - Daňový úrad, Železničná 1, klientska zóna - 16.1.2025, 9:00 - 12:00.

Úrad na záver vysvetlil, že takáto forma konzultácií je síce nad rámec povinností finančnej správy, no inštitúcii záleží nám tom, aby mal každý možnosť správne pochopiť nové pravidlá.