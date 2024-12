(Zdroj: Reprofoto - FB / Polícia SR - Bratislavský kraj)

Celé sa to udialo v noci zo stredy na štvrtok. Policajná hliadka sa rozhodla skontrolovať auto s českými poznávacími značkami v Petržalke na Mamateyovej ulici, pričom za volantom sedela 43-ročná žena z Českej republiky. Spolu s ňou v aute boli aj tri spolujazdkyne. Polícia však počas kontroly zistila, že na ženu je vydaný príkaz na zatknutie a po tom sa rozhodla pre útek. Začala sa tak policajná naháňačka nočnou Bratislavou ako z akčného filmu.

VIDEO Policajná naháňačka ako z filmu: Česká vodička ohrozovala ľudí v centre Bratislavy! Bola zdrogovaná a v pátraní

Policajná naháňačka ako z filmu: Česká vodička ohrozovala ľudí v centre Bratislavy! Bola zdrogovaná a v pátraní (Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Na výzvy a znamenia na zastavenie nereagovala, a naďalej pred nimi unikala cez viaceré ulice Petržalky až po Švabinského ulicu, kde prešla cez obrubník, a dostala sa na Panónsku cestu. Odtiaľ jej nebezpečná jazda smerovala do Starého Mesta po Moste SNP," informovali policajti na sociálnej sieti. Bratislavou jazdila vo vysokej rýchlosti, cez Most SNP, kde je predpísaná maximálna povolená rýchlosť 50 kilometrov za hodinu, išla trojnásobne rýchlejšie.

"Následne zo Staromestskej ulice odbočila na Kollárovo námestie, kde ohrozila svojou jazdou kolobežkára. Ani červené svetlá na semaforoch a opakované výzvy polície ju nezastavili. Ďalej pokračovala ulicami centra až na križovatku Mlynských nív a Karadžičovej ulice. Aj cez túto viacprúdovú križovatku prešla v čase, keď na semafore svietila červená. Počas svojej jazdy naďalej porušovala pravidlá cestnej premávky a ohrozovala vodičov ostatných vozidiel," vysvetlili policajti.

Spôsobila nehodu a chcela ďalej utekať

Následne sa vodička dostala až na Popradskú ulicu v bratislavskej Vrakuni, kde počas odbáčania vyšla na obrubník a poškodila na vozidle koleso, čo jej tiež neprekážalo a pokračovala vo svojej jazde až na Kazanskú ulicu. Tam sa spolu so spolujazdkyňami pokúšala vystúpiť z vozidla. To sa jej podarilo až tesne pred nárazom vozidla do betónových bariér.

Po náraze auta sa rozhodla pred policajtmi utiecť a rozbehla sa preč, no policajti ju dobehli. Utiecť sa snažili aj spolujazdkyne, ktoré ale zastavila ďalšia hliadka. "Vodička v pátraní bola podrobená dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Taktiež sa podrobila aj orientačnému testu na drogy. Ten skončil s pozitívnym výsledkom na metamfetamín a amfetamín. Na miesto sa dostavili aj dopravní policajti, ktorí zadokumentovali spôsobenú dopravnú nehodu. Vodička bola následne prevezená do nemocnice na vykonanie toxikologického vyšetrenia, ktoré odmietla. Týmto odmietnutím sa dopustila trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodičský preukaz bol vodičke zadržaný. V súvislosti s vydaním Európskeho zatýkacieho rozkazu sú s osobou aktuálne vykonávané ďalšie potrebné úkony," uzavreli policajti.