AKTUÁLNE Kauza vrcholí! Pročko mal v garážach parlamentu napadnúť poslankyňu, Hlas podáva trestné oznámenie

Poslanec Pročko sa mal na začiatku decembra hrubo správať voči poslankyni Puškárovej. Incident sa mal odohrať v garážach parlamentu v prítomnosti maloletých detí poslankyne. "Dôrazne odsudzujeme nevhodné a hrubé správanie poslanca Pročka voči našej poslankyni Puškárovej, ktoré sa odohralo v garážach NR SR v prítomnosti jej maloletých detí. Takéto správanie nemá miesto v politickej kultúre ani v medziľudských vzťahoch. Apelujeme na všetkých politikov, aby rešpektovali základné princípy slušnosti, úcty a profesionality, ktoré sú nevyhnutné pre dôveru verejnosti v politiku," uviedla strana v stanovisku.

Predseda strany Matúš Šutaj Eštok vo štvrtok počas tlačovej konferencii oznámil, že poslanci z Hlasu-SD podávajú v tejto veci trestné oznámenie. "Muž, ktorý sa uchýli k takémuto správaniu, si nezaslúži žiadne ospravedlňovanie a akúkoľvek zhovievavosť. Tento čin prekračuje akékoľvek hranice slušnosti a ľudskosti. Ako keby zabudol, že nie je zabávačom z 90. rokov," povedal Šutaj Eštok s tým, že verí, že sa tým budú zaoberať orgány činné v trestnom konaní, pretože sú k dispozícii svedkovia aj kamerové záznamy. Podľa jeho slov už mali byť doručené aj Pročkovi.

"Budem trvať na dôkladnom prešetrení celej situácie a na vyvodení disciplinárnej zodpovednosti na pôde NR SR voči správaniu tejto osoby. Nie je to prvýkrát, čo tento poslanec prekročil všetky medze a hranice slušného správania. Dlhodobo premieňa parlament na vulgárne divadlo svojimi činmi, ohrozuje jeho vážnosť a dôstojnosť," skonštatoval.

Poslankyňa Puškárová sa v tejto súvislosti poďakovala, že je súčasťou strany Hlas a že sa poslanci za ňu postavili. Zároveň sa poďakovala aj poslancovi Jurajovi Krúpovi a poslankyni Janke Bittó Cigánikovej, ktorí celý incident dosvedčili. Podľa nej je tak vidno, že Pročko zavádzal a "ohavne klamal". "Dovolil si do médií pustiť verziu, ktorá nemá so skutkovým stavom nič spoločné," vyhlásila.

Všetko to mal vidieť Krúpa

„Ako som prichádzal do poslaneckej garáže, tak som videl scénu, ako Pročkove auto stojí a blokuje auto pani poslankyne Puškárovej, on stál pred tým autom a nehoráznym spôsobom na ňu kričal. Keď som to zbadal, tak som naňho zakričal, Jožo, čo to robíš? Ďalej kričal, ale rýchlo nastúpil do auta a odišiel. Ona, chudera, bola úplne vyľakaná, stála tam a hovorila: Prečo na mňa takto kričíte, prečo ste takto agresívny?“ povedal v danej veci poslanec Juraj Krúpa (SaS) a dodal, že Puškárová mala v aute dve malé deti, jedno malo štyri roky a druhé dva roky.

Bittó Cigániková doplnila, že niečo podobné zažila aj ona. „Ja som mala veľmi podobnú skúsenosť s pánom Pročkom rok a pol dozadu. Išla som k svojmu autu v garáži, takto isto ma napadol, vrieskal po mne, že som nevedela ani zatvoriť dvere od auta, úplne som sa cítila tiež ohrozená,“ pridala sa Bittó Cigániková, ktorá zároveň ocenila, že sa Krúpa zastal poslankyne Hlasu, pretože je v prvom rade ženou. Pročko je podľa nej človek, ktorý sa nevie ovládať a má psychické problémy.

Pročko obvinenia odmieta

Poslanec Pročko však tvrdí, že sa to udialo celé inak. Podľa jeho slov mu pri východe z garáže vbehla poslankyňa jej autom do protismeru, po čom musel prudko zabrdiť a strhnúť volant doprava. "Po príchode k autu, ktoré mala pani poslankyňa už zaparkované, naozaj v aute bolo dieťa. Povedal som pani poslankyni, že si mohla zabiť dieťa. Ona mi odpovedala, že v ceste mala dodávku. Sadol som do auta a odišiel. Krúpa tam vôbec nebol,“ vyhlásil s tým, že to celé nasnímala kamera. Mal ju podľa vlastných slov len upozorniť na to, že sa mohlo niečo stať jej deťom, ktoré mala mať v aute. Deklaroval, že v tejto súvislosti rád podstúpi aj detektor lži.

Podľa slov Pročka na poslankyňu Puškárovú a už vôbec nie na Bittó Cigánikovú nekričal, ktorá si podľa neho "po roku a pol spomenula, ako ju atakoval v garáži." "Myslím, že kto pozná pani poslankyňu Cigánikovú a jej vzťah k Matovičovcom, mi dá za pravdu, že ak by sa také niečo stalo, tak by Janka okamžite zverejnila, ako som jej ubližoval v garáži. A chcela by tak ako ja kamerové záznamy," spochybnil jej slová Pročko.