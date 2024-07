Zákazníkom iba pobláznili hlavy! Známy obchodný reťazec nakoniec nekončí: Šokujúce vysvetlenie firmy, zakročili úrady

(Zdroj: Getty images, Okay)

Spoločnosť Okay koncom júna na svojej stránke zverejnila šokujúci billboard. "Zatvárame - Všetko musí preč," stálo v úvode. Okrem toho taktiež pridali dátum, kedy má k zatváraniu dôjsť. "4. 7. o 20:00 zatvárame predajne OKAY Využi jedinečnú príležitosť a nakúp vybraný tovar za likvidačné ceny na e-shope aj predajniach," poznamenala spoločnosť. Okeay má pritom už dlhodobo problémy.

(Zdroj: Okay)

Šokujúca reakcia spoločnosti

Všetko však bolo inak. V pondelok 8.7. 2024 ráno sme zavolali do dvoch predajní, a to predajne v Bratislave a v Malackách. Obe nám potvrdili, že ich prevádzka naďalej pokračuje a zatvorené nemajú.

Obrátili sme sa preto na spoločnosť. "Jednalo sa o marketingovú kampaň, ktorú realizujeme už viac ako 10 rokov. Doteraz sme ju robili len na lokálnej úrovni, tentokrát po prvýkrát na úrovni republikovej. To, že z názvu akcie "Zatvárame - Všetko musí preč, 4.7. v 20:00" niekto vydedukoval, že naše predajne už znova neotvoríme, nebudeme komentovať," skonštatoval v stanovisku marketingový riaditeľ spoločnosti Jan Vyletěl. Taktiež poďakoval všetkým zákazníkom, ktorí im vyjadrili vlnu podpory.

Ľudia ostali zmätení

Na interente sa začali kopiť rozporuplné názory. Mnohí totiž verili, že svoje predajne skutočne zatvoria. "Škoda, ja som bol s vami spokojný," poznamenal Michal. "Predajňa Okay TV zatvára, keď chcete dačo lacno kúpiť tak teraz," napísal Stanislav.

Našli sa však aj takí, ktorí ostali skeptickí. Tých sa pokúšali iní presvedčiť, že je to skutočne tak. "Nie je to chyták, lebo v Košiciach na ulici Trolejbusová 1 vedľa Tesca sme mali predajňu Okay elektro a už je cca týždeň zrušená. Nič tam nie je," snažila sa ostatných presvedčiť Lucia.

Slovenská obchodná inšpekcia zasiahla

Obrátili sme sa preto na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá pre topky.sk poznamenala, že "nie je možné prijať jednoznačný záver o tom, že postupom spoločnosti došlo k porušeniu povinností stanovených zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iných právnych predpisov, nad ktorými vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia dohľad."

Slovenská obchodná inšpekcia však ďalej priblížila, že "v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov obchodník nesmie používať nekalé obchodné praktiky. Obchodná praktika, ktorá je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a vo vzťahu k produktu podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, ku ktorému sa obchodná praktika dostane, alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny spotrebiteľov, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov, sa v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za nekalú."

Na náš podnet sa tak budú týmto prípadom zaoberať. "V nadväznosti k vyššie uvedenému poukazujeme, že z dôvodu podozrenia porušovania právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa na základe skutočností uvádzaných vo Vašom e-maile, tunajší Inšpektorát zaradí Vaše podanie do kontrolnej činnosti," uzavreli.