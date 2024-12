Unikla komunikácia lekárskych odborárov: Ostré slová smerom k členom opozície, ako arogantní spratkovia!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Lekárske odborové združenie (LOZ) prostredníctvom newslettera informovalo svojich členov o výsledkoch zasadnutia výboru pre zdravotníctvo zo začiatku decembra. V tom sa zástupca LOZ okrem iného ostro pustil do poslancov za SaS Jany Bittó Cigánikovej a Tomáša Szalaya, ktorí sa podľa neho chovali ako drzí, nevychovaní, arogantní spratkovia.

Zástupcovia LOZu informovali svojich členov o stretnutí na parlamentnom výbore pre zdravotníctvo prostredníctvom newsletteru, ktorý zverejnil portál Medicína. Na rokovanie do Národnej rady prišli minister zdravotníctva Kamil Šaško, predseda lekárskych odborárov Peter Visolajský, dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, vedenie Slovenskej lekárskej komory či zástupcovia ambulantného sektoru, pacientskych organizácií, neštátnych nemocníc, aj zdravotných poisťovní. Výbor ale nakoniec nebol uznášaniaschopný, keďže na zasadnutie neprišli koaliční poslanci a rokovanie tak prebehalo neformálne. Jednotlivé strany diskutovali dve hodiny.

„Peter Visolajský sa snažil ozrejmiť naše postoje, ale bol nútený do rýchlych a jednoduchých odpovedí, čo nie je možné, lebo by veci zneli vytrhnuto z kontextu. To samozrejme najviac iritovalo poslankyňu Cigánikovú, ktorá sa sama pasovala za moderátorku diskusie,“ píše sa v komunikácii pre členov LOZ. Skutočný záujem o ozrejmenie postojov a priblíženie reality mali mať poslanci Peter Stachura (KDH), František Majerský (KDH) s Oskarom Dvořákom (PS), pričom Marek Krajčí (Slovensko) opustil výbor ešte na začiatku stretnutia.

Ako arogantní spratkovia a vyvalený Bimbo

„Jana Bittó Cigániková so svojím straníckym kolegom Tomášom Szalayom sa chovali ako drzí, nevychovaní, arogantní spratkovia. J. B. Cigániková tam v kuse skákala do reči, mala na Visolajského stále osobné invektívy – no úroveň celého zasadnutia sa dostala na jej úroveň spustených gatiek. Szalay tam bol vyvalený ako Bimbo v kresle, nohy pomaly na stole vyložené a na každú našu argumentáciu sa len priblblo uchechtával a mal poznámky,“ pokračuje zástupca LOZu vo svojej správe pre členov.

K danej téme sa vyjadrovali aj zástupcovia organizácií, ktoré mala pozvať J. B. Cigániková. Počas rozpravy údajne ostro vystúpili zástupkyne organizácie na ochranu práv pacientov, konkrétne prezidentka AOPP Mária Lévyová a viceprezidentka Elena Marušáková.píše zástupca LOZu.

„Potom voči nám vystúpila aj zástupkyňa všetkých zdravotných poisťovní, ktorá inak vonku pred NR SR začala pri inom rozhovore, nie s ňou, obhajovať Haščáka – to už mi úplne vybilo dekel,“ pokračoval odborár.

Zástupkyňa Asociácie nemocníc Slovenska mala taktiež kritizovať kroky LOZu. Na stretnutí bol prítomný aj viceprezident Slovenskej lekárskej komory, ktorého reakcie podľa odborárov neboli jednoznačné. „Fakt nevidím dôvod, aby som musel tejto organizácii platiť poplatky. Pozitívne je, že sme v podstate pred médiami donútili ministra povedať, že nič nie je dohodnuté,“ dodal lekársky odborár.

Cigániková sa bráni

Na vyjadrenie LOZu reagovala pre Medicínu aj Jana Bittó Cigániková, ktorá je nepríjemne prekvapená, s akým dešpektom sa lekárski odborári vyjadrujú k ostatným zástupcom zdravotníckeho sektora. „Zdá sa, že egá pánov z LOZ prerástli základnú ľudskosť a pokoru a že zabudli, že ich konanie má vplyv na všetkých. Povedať, že pacienti (ktorí tam mali svojich zástupcov), nemajú s ich akciou nič spoločné, je neuveriteľná bezohľadnosť a nepochopenie situácie,“ uviedla.

Podotkla tiež, že popis LOZ z priebehu zasadnutia výboru nemá veľa spoločného so skutočným priebehom rokovania. „Páni dokazujú, že odborár neznamená odborník. My politici znesieme, ale veľmi dúfam, že takýto arogantný prístup páni doktori nepreukazujú v kontakte s pacientmi, sestrami a ďalšími zdravotnými a nezdravotnými zamestnancami, s ktorými prichádzajú do kontaktu,“ dodala.

Prezidentka AOPP Mária Lévyová v reakcii uviedla, že v porovnaní s inými občianskymi združeniami má AOPP každý rok zverejnenú správu o hospodárení, ktorá je schválená valným zhromaždením, čo ale nie je povinnosťou.

Šéfka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková označila newsletter lekárskych odborárov ako silne subjektívnu interpretáciu stretnutia v parlamente. „Do diskusie som sa osobne nezapojila (zástupcovia pacientov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti boli dostatočne výstižní), preto je tvrdenie “Potom voči nám vystúpila aj zástupkyňa všetkých zdravotných poisťovní“ omylom, respektíve lžou. Pán Visolajský výraznou hlasitosťou pri vrátnici NR SR informoval, koľko Penta “vytiahla“ z Dôvery na dividendách. Keďže sa vždy snažím informácie zasadiť do kontextu, položila som otázku, koľko Penta investovala do výstavby nových nemocníc,“ povedala Petríková.