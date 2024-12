Lekárka prehovorila o svojej výpovedi: Opisuje porušenie dohody! Tvrdé odkazy ministrom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vláda významne podceňuje situáciu, tvrdí Visolajský (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

Lekárka z Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach vo svojom statuse poukazuje na problémové kroky vlády, ktoré podľa nej výrazne ohrozujú nielen zdravotnícky systém, ale aj pacientov. Jedným z kľúčových bodov je porušenie dohody o platoch zdravotníkov.

„Najprv na vysvetlenie, prečo 9,7 % a nie 3,2 alebo 6,4. Plat zdravotníckych pracovníkov sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred 2 rokov, údaj je daný Štatistickým úradom SR. Keďže v roku 2023, aj ako odraz inflácie, narástla priemerná mzda v NH o 9,7 %, mali sa o toto % navýšiť platy zdravotníkov v roku 2025,“ uviedla lekárka a zdôraznila, že problém nie je v samotnej sume, ale v princípe. „Bez akejkoľvek diskusie vláda porušila dohodu posvätenú zákonom a nabudúce to urobí hocikomu z vás, sestrám, záchranárom, učiteľom, policajtom.“

Riziká transformácie nemocníc

Ďalším problémom, na ktorý lekárka upozorňuje, je návrh transformovať štátne nemocnice na akciové spoločnosti. Podľa nej by to mohlo viesť k privatizácii ziskových oddelení a útlmu finančne náročnejších, no životne dôležitých častí zdravotníckeho systému. „Naše oddelenie je ziskové, spomedzi detských oddelení asi najziskovejšie. Ale len potiaľ, pokiaľ nám netreba nakúpiť techniku, na ktorej sú naši pacienti životne závislí,“ upozornila s tým, že privatizácia by mohla viesť k situáciám, kde by chýbali kľúčové prístroje, ako ventilátory či inkubátory.

Ako ďalší zásadný problém pomenovala financovanie nemocníc. „LOZ žiada spravodlivé platby od poisťovní za realizované výkony, nie čísla vycucané z prsta podľa toho, čo si ktorý riaditeľ vylobuje,“ uviedla lekárka. Navrhuje zavedenie DRG systému, ktorý by mal spravodlivejšie odrážať náklady na liečbu pacientov.

Odkazy pre ministrov

Lekárka vo svojom vyjadrení neobišla ani konkrétne odkazy pre jednotlivých ministrov, ktorí sa k aktuálnej situácii v ostatných dňoch vyjadrovali. Tomášovi Tarabovi (SNS) odkázala, že mimoriadna situácia neprinesie riešenie. „Za 2 (alebo 4 mesiace) trvania mimoriadnej situácie nenájdu riaditelia náhradu, alebo nájdu zase len nás. A „bude to drahé“ – drahšie ako 62 eur. Na našom oddelení sme vo výpovediach všetci lekári.“

Richarda Rašiho (Hlas-SD) upozornila, že lekári nie sú manipulovaní predsedom LOZu Petrom Visolajským, ale jeho prácu podporujú. „3 300 svojprávnych inteligentných ľudí nie je manipulovaných predsedom LOZu, naopak, od chvíle, keď sa do neho začali politici navážať, ešte viac za ním stojíme. A to mnohí ani nie sme členmi LOZu,“ poznamenala.

Ministrovi Šutajovi Eštókovi adresovala výčitku, že jeho rétorika o podiele lekárov na konsolidácii verejných financií je nepodložená. „Ak neustále opakujete floskuly o tom, že aj lekári sa musia podieľať na konsolidácii, tak si uvedomte, že sa nás dotkne rovnako ako ostatných, aj my budeme mať 23 % DPH a aj ceny energií ako ostatní občania,“ odkázala.

Výsledky rokovania lekárskych odborárov s ministrom zdravotníctva (Zdroj: TASR/ Jakub Popelka)

Svoj postoj uzavrela odkazom ministrovi Šaškovi, ktorým zdôraznila hranice vládnych opatrení. „Vláda ma môže donútiť chodiť do práce, ale nemôže ma donútiť pracovať. To ma môže len môj pacient,“ dodala na záver.