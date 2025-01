Rodičia, TIETO dni si zaznačte: Veľký PREHĽAD prázdnin v roku 2025!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Deti prázdniny milujú, no pracujúci rodičia musia už na začiatku roka premýšľať, ako si zariadiť voľno počas celého roka. Ak už deti nemajú starých rodičov, kam by ich počas prázdnin mohli rodičia odložiť, musia si vziať v práci dovolenku. Prinášame vám prehľad školských prázdnin v roku 2025, ktorý vám pomôže lepšie si naplánovať voľno, dovolenky či výlety.

archívne video

Jarné prázdniny v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Povedzme si to otvorene, prázdniny žiaci aj starší študenti milujú. Je to čas, kedy si môžu oddýchnuť od školských povinností, užiť si svoje koníčky, byť s priateľmi, či ísť s rodinou na výlet alebo dovolenku. Na druhej strane sú tu rodičia, ktorí počas týchto dní musia zabezpečiť, aby deti neostali doma samy. Prinášame vám preto prehľad, ako budú mať deti prázdniny v roku 2025 a ako si najlepšie naplánovať dovolenku.

(Zdroj: Getty Images)

Tieto termíny deti ostanú doma

Deťom sa začali vianočné prázdniny už na konci roka 2024 a potrvajú až do 7. januára. V takomto prípade si rodičia, ktorí nemajú niekoho na stráženie, budú musieť vziať v práci dovolenku. Čo je však dobrá správa, v tomto prípade im bude stačiť vziať si na začiatku roka iba tri dni dovolenky, keďže sú tam dva sviatky (1.1. a 6.1.) a víkend.

Jarné prázdniny, ideálne na poslednú zimnú lyžovačku, sa začnú už vo februári a trvajú celý týždeň. V Košickom a Prešovskom kraji budú od 17. februára do 21. februára, o týždeň neskôr budú nasledovať v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji (24. - 28. február). V marci budú mať jarné prázdniny deti z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja (3. - 7. marca).

(Zdroj: MŠVVaM SR)

Nasledujú veľkonočné prázdniny, ktoré začnú vo štvrtok 17. apríla a skončia v utorok 22. apríla. Rátať v tomto prípade musíte s dvoma dňami dovolenkami, no vďaka tomu budete mať až 6 dní voľna. Je to preto vhodný termín na plánovanie aktivít s rodinou za minimum dovolenky. Po nich nasledujú letné, ktoré začnú 30. júna a potvrvajú do 31. augusta.

Do nového školského roka deti nastúpia 1. septembra, ktorý už nie je dňom pracovného pokoja. S dvoma dňami prázdniny treba rátať počas jesenných prázdnin, ktoré budú 30. - 31. októbra. Na konci roka sa deťom začnú vianočné prázdniny 22. decembra. Ak si vezmete 5 dní dovolenky, užijete si s deťmi do konca roka 10 dní voľna.

(Zdroj: MŠVVaM SR)