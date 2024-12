Vláda bude v nedeľu mimoriadne rokovať: Lekári už prekročili červenú čiaru! Na stole je už len TOTO, vyhlásil Fico

Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský a premiér Robert Fico (Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Topky/Ramon Leško)

"Môžeme potvrdiť, že 37 lekárov k piatku (6. 12.) stiahlo výpoveď z celkového počtu 480 podaných výpovedí," uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.

Lekári už prekročili červenú čiaru, myslí si Fico

Pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) je podľa Fica "dnes na stole už len téma platov a ničoho iného". Premiér si myslí, že lekári už prekročili určitú červenú líniu. "Teraz prichádza na rad vláda a zajtra niečo prijme," vyhlásil premiér v relácii STVR Sobotné dialógy.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v piatok (6. 12.) oznámil, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Návrh chce najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády. Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité. Jeho prioritou je sa s LOZ dohodnúť. Odborári rovnako deklarujú ochotu dospieť k dohode do konca roka. Odmietajú, že im ide len o platy lekárov. Rovnako odmietajú tvrdenia ministra o tom, že 90 percent bodov memoranda je splnených alebo v plnení.

Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský tvrdí, že odborári urobia všetko pre to, aby medzi nimi a vládou došlo k dohode do konca roka. LOZ podľa jeho slov do pondelka (9. 12.) ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) pošle zoznam požiadaviek, ktoré sú vykonateľné počas decembra. On im má zároveň v pondelok poslať odpočet memoranda. Visolajský to uviedol po piatkovom stretnutí s ministrom na pôde rezortu.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.